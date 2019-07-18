Sazlık alandaki obruk korkutuyor Van’ın Çaldıran ilçesindeki sazlık alanda oluşan obruk korkutuyor.

Van’ın Çaldıran ilçesindeki sazlık alanda oluşan obruk korkutuyor.

Çaldıran ilçesinin Altıyol ile Aşağı Çanak mahalleleri arasındaki sazlık alanda oluşan obruk korkutuyor. Obruğun ot biçen çalışanlar tarafından fark edildiğini söyleyen MHP İlçe Başkanı Adil Karakoç, “Yakınlarımız bu bölgede ot biçiyorlardı. Bu esnada büyük bir gürültü sesi geldi. Etrafı kontrol ederken, 30 metrekare genişliğinde ve 6-7 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gördük. Çukur, yer altında bulunan suyla doldu. Çok endişelendik. Burada yetkililerin araştırma yapmasını istiyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.