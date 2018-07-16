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Şaziye Fırat Civelek kimdir? Danıştay üye atamaları son dakika

Yeni sistemde kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Üyeliklerine atama yaptı. Danıştay üyeliğine seçilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ kimdir?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:24
Şaziye Fırat Civelek kimdir? Danıştay üye atamaları son dakika

Yeni sistemde kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Üyeliklerine atama yaptı. Danıştay üyeliğine seçilen Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek kimdir?

Erzincan Kemaliye doğumlu olan Şaziye Fırat Civelek, ilk ve orta öğretimini Hekimoğlu Ali Paşa İlköğretim Okulu’nda ve Davutpaşa Lisesi’nde tamamladı.

83-87 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirerek serbest avukatlığa başladı. 1997 yılında Eminönü Belediyesi’nde avukat olarak göreve başladı, sonrasında 8 yıl Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde görevini devam ettirdi. Bu süre zarfında Eminönü İlçe İnsan Hakları Kurulu’nda ve Eminönü Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti’nde görev aldı. Teftiş Heyeti Müdürlüğü’nü vekaleten ve aslen de Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Şaziye Fırat Civelek, evli ve iki çocuk annesidir.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:24
  1. İstanbul
  2. Erzincan
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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