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Sazan yavrularını "güle güle" diyerek uğurladılar

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Edirne'de ilkokul öğrencileri gölete 154 bin pullu sazan balığı yavrusu bıraktı - Öğrencilerin balıkların ardından el sallayıp "güle güle" demesi törene katılanları gülümsetti

12 Temmuz 2019 Cuma 12:03
Sazan yavrularını "güle güle" diyerek uğurladılar

EDİRNE (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Edirne'deki gölete 154 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tayakadın Göleti'nde düzenlenen törene katılan ilkokul öğrencileri balıklar hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler küçük kepçe yardımıyla sazan balığı yavrularını gölete bıraktı. Öğrencilerin balıkların ardından el sallayıp "güle güle" demesi törene katılanları gülümsetti.

Törenin ardından can yeleklerini giyen öğrenciler, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın kullandığı Su Ürünleri Kontrol teknesiyle gölette gezdirildi.

Bayazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras bırakılması amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi"nin uygulandığını söyledi.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunun, ülke genelindeki 727 göl ve gölete bırakılacağını belirten Bayatız, "Edirne'deki 66 su kaynağı için 154 bin sazan balığı yavrusu tahsis edilmiştir. Bu yıl yapılan balıklandırma çalışmalarıyla 10 yılda 2 milyon 546 bin 400 sazan balığı yavrusu, Türkiye'de ise 60 milyon balık yavrusu göl ve göletlere bırakıldı." diye konuştu.

Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mert Can Yusuf da babasıyla birlikte gölette balık tuttuğunu söyledi.

Tuttukları küçük balıkları tekrar gölete bıraktıklarını anlatan Yusuf, "Balık tutmayı da yemeyi de seviyoruz ama küçük balıkları geri salıyoruz büyümeleri için. Bugün de balık yavrularını gölete bıraktık, büyüyünce onları yakalamaya geleceğiz." diye konuştu.

Bir başka öğrenci Berkin Ali Deveci de balık yemeyi sevdiğini belirterek, "Burada yaz kış herkes balık tutuyor. Bizim suya saldığımız balıklardan ileride çok kişi faydalanacak." dedi.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:03
  1. göl ve gölet
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  3. sazan balığı yavrusu
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı

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