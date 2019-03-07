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Sazalanı Yaylası'nda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşları Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

07 Mart 2019 Perşembe 13:47
Sazalanı Yaylası'nda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşları Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

 

Trabzon’un Tonya ilçesi Sazalanı Yaylası’na çıkan üç arkadaş dün gece bastıran ani kar yağışının ardından mahsur kaldılar. Mahsur kalan vatandaşlar jandarmayı arayarak yardım isterken, jandarma ekipleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte olay yerine gitmek için yola çıktılar. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından 3 kişi sabaha karşı 04.30 sularında kurtarıldılar.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:47
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