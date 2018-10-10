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Saz, gitar ve hoparlörün içinden uyuşturucu çıktı

Diyarbakır'da, polisin ihbar üzerine kargo dağıtım merkezinde yaptığı baskında saz, gitar ve hoparlör içerisine gizlenmiş 173 kilogram esrar bulundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:53
Saz, gitar ve hoparlörün içinden uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kentte son 1 ay içerisinde 146 operasyon gerçekleştirilirken, toplam 1 ton 863 kilo 763 gram esrar, 140 gram eroin, 2 kilo 472 gram metamfetamin, 1233 ecstasy, 130 captagon ve 54 sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatıyla ilgili 169 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 34'ü çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Saz, gitar ve hoparlörden uyuşturucu çıktı

Narkotik ekiplerinin geçen 6 Ekim'de bir kargo toplama merkezinde yaptığı aramada ise kargo olarak gönderilmek üzere hazırlanmış saz, gitar ve hoparlörün içine gizlenmiş 173 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 13:53
  1. Uyuşturucu
  2. saz
  3. gitar

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