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Sayıştay ve Danıştay için 45 yaş sınırı yok

Anayasa Mahkemesi üyeliğinde 45 yaş şartının Cumhurbaşkanı’nın doğrudan seçeceği öğretim üyeleri, avukat, üst kademe yöneticileri için olduğunu söyleyen Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, bu şartı getirme gerekçelerini “üyelerin bu görevden ayrılınca boşluğa düşmelerini engellemek” olarak açıkladı

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Sayıştay ve Danıştay için 45 yaş sınırı yok

Konuyla ilgili Yeni Akit’in sorularını cevaplandıran Kuzu, CHP’nin Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun’un, henüz 45 yaşını doldurmadığı iddiasını cevaplandırırken, Dursun için böyle bir yaş şartının bulunmadığını söyledi. Kuzu, “45 yaş, Cumhurbaşkanı’nın doğrudan seçeceği üyeler için şart. Bu yaş sınırı sadece öğretim üyeleri, avukat, üst kademe yöneticilerine getirildi” dedi. Burhan Kuzu, Anayasa Mahkemesi’ne Cumhurbaşkanı’nın atadığı ve halen 45 yaş altında olan üyeler bulunduğunu, ancak bu durumun şu anda ortaya atılan iddiaların dışında olduğunu kaydetti. Kuzu, bu kişilerin ilgili düzenleme yürürlüğe girmeden yapılmış atamalar çerçevesinde olduğunu söyledi. 1968 doğumlu olan Anayasa Mahkemesi üyesi Alparslan Altan, raportörlükten üyeliğe atanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:26
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