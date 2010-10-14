Sayıştay ve Danıştay için 45 yaş sınırı yok

Konuyla ilgili Yeni Akit’in sorularını cevaplandıran Kuzu, CHP’nin Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun’un, henüz 45 yaşını doldurmadığı iddiasını cevaplandırırken, Dursun için böyle bir yaş şartının bulunmadığını söyledi. Kuzu, “45 yaş, Cumhurbaşkanı’nın doğrudan seçeceği üyeler için şart. Bu yaş sınırı sadece öğretim üyeleri, avukat, üst kademe yöneticilerine getirildi” dedi. Burhan Kuzu, Anayasa Mahkemesi’ne Cumhurbaşkanı’nın atadığı ve halen 45 yaş altında olan üyeler bulunduğunu, ancak bu durumun şu anda ortaya atılan iddiaların dışında olduğunu kaydetti. Kuzu, bu kişilerin ilgili düzenleme yürürlüğe girmeden yapılmış atamalar çerçevesinde olduğunu söyledi. 1968 doğumlu olan Anayasa Mahkemesi üyesi Alparslan Altan, raportörlükten üyeliğe atanmıştı.