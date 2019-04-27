Sayıştay üyesi Zorlar’ın acı günü Sayıştay Üyesi Ahmet Zorlar’ın75 yaşındaki babası Coşkun Zorlar (75) son yolculuğuna uğurlandı.

Sayıştay Üyesi Ahmet Zorlar’ın75 yaşındaki babası Coşkun Zorlar (75) son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığlı Sayıştay Üyesi Ahmet Zorlar’ın babası Coşkun Zorlar (75) hayatını kaybetti. Zorlar, için bugün öğlen namazına müteakip İzzetpaşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu,yakınları,ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası Zorlar’ın cenazesidefnedilmek üzere Güntaşı Köyü Mezarlığı’na götürüldü.

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