Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazısivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. "
Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazısivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır.18 Haziran 2019 Salı 09:39
Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazısivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. "
YORUM YAZ