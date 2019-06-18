Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazısivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. " Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazısivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır.

Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazısivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. "

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