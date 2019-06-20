Sayıştay eski Başdenetçisi, FETÖ'nün hücre evinde yakalandı Manisa Akhisar'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında Sayıştay eski Başdenetçisinin de bulunduğu 3 kişi, hücre evinde kıskıvrak yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, eski Sayıştay başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi, FETÖ'nün hücre evinde yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı FETÖ mensuplarının Akhisar'daki 2 ayrı hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine bu adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile eski Sayıştay başdenetçisi U.A. gözaltına alındı. Afyonkarahisar ve Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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