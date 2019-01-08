Sayıştay Eleme Sınavı başvuruları başladı
ÖSYM, "2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı" başvurularını 8-15 Ocak'ta alacak08 Ocak 2019 Salı 14:39
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), "2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı" başvuruları, 8-15 Ocak'ta alınacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın (2019-Sayıştay Eleme) 23 Şubat 2019 Pazar günü Ankara'da yapılacağı ifade edildi.
Buna göre, sınava başvurular 8-15 Ocak 2019'da alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra müracaat süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
Sınavla ilgili kılavuz ve başvuru bilgilerine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
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