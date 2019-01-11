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Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınav sonuçları açıklandı

11 Ocak 2019 Cuma 11:01
Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınav sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - ÖSYM tarafından 2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 13-14 Ekim 2018'de uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekleri kaydedildi.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:01
  1. ÖSYM
  2. Sayıştay Başkanlığı
  3. Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı yazılı sınav sonuçları açıklandı

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