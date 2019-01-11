Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınav sonuçları açıklandı

Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınav sonuçları açıklandı11 Ocak 2019 Cuma 11:01
ANKARA (AA) - ÖSYM tarafından 2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınav sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 13-14 Ekim 2018'de uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekleri kaydedildi.
YORUM YAZ