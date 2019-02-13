Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı
Sınavın yapılacağı bina ve salonlara adayların atanma işlemi tamamlandı- Adaylar, sınav giriş belgelerine internetten erişebilecek13 Şubat 2019 Çarşamba 16:50
ANKARA (AA) - Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2019-Sayıştay Eleme) için adaylar, giriş belgelerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden erişebilecek.
ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Şubat'ta uygulanacak 2019-Sayıştay Eleme adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.
Adaylar, yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Adaylar 23 Şubat'ta saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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