Sayıştay Başsavcısı İsmail Altıntaş kimdir? İsmail Altıntaş nereli hangi görevlerde bulundu?

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş, Sayıştay Başsavcılığına atandı. Peki İsmail Altıntaş kimdir, nereli kaç yaşında? İsmail Altıntaş hangi görevlerde bulundu, nerede çalıştı, hangi okul mezunu?

İsmail Altıntaş kimdir?

1968’de Bolu Merkez Ahmetler köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, Ortaokul ve Liseyi Bolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Denetçi Yardımcısı olarak Sayıştay’da göreve başladı. 2003 yılına kadar Sayıştay’da Denetçi ve Başdenetçi olarak görev yaptı.

2003 yılı başında geçici olarak Başbakanlıkta görevlendirildi ve bu sürede Sağlık Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu. 4.7.2003 tarihinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı görevine atandı.

08.09.2014 tarihine kadar bu görevinin yanında TÜGSAŞ Türkiye Gübre Fabrikaları AŞ., ERDEMİR Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş., Sümer Holding A.Ş., Hidrojen Peroksit A.Ş. Yönetim Kurulu üyelikleri ile Eskişehir Osmangazi EDAŞ, Van Gölü EDAŞ ve İzmir Gediz EDAŞ Yönetim Kurulu Başkanlıkları görevlerinde bulundu. Bu görevlerin yanı sıra; Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma, Dayanışma ve Araştırma Vakfı’nda 1997 – 2000 yılları arasında Yönetim Kurulu, Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu ve Sayıştay Denetçileri Derneği üyeliklerinde bulunmuş olup, 2009 yılından bu tarafa da Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma, Dayanışma ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında 61. dönem olarak üst düzey bürokratlara verilen Milli Güvenlik Akademisi eğitimini tamamladı.

Altıntaş, 08.09.2014 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri olarak atandı. 07.06.2016 tarihinde Uzman Denetçi olarak Sayıştay’daki görevine yeniden başladı. 08.06.2016 tarihinde Bölüm Başkanı olarak görevlendirildi. İsmail Altıntaş, 28 Eylül 2016 tarihli 29841 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Milli Savunma Bakanlığının 2016/675 sayılı kararı ile Bakanlığın Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü oldu. Altıntaş, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça biliyor.