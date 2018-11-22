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Sayıştay Başkanı Baş NEVÜ'de konferans verdi

22 Kasım 2018 Perşembe 16:47
Sayıştay Başkanı Baş NEVÜ'de konferans verdi

NEVŞEHİR (AA) - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği Kariyer Planlaması" konulu konferans verdi.

Baş, NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konferansta, Sayıştay'ın kuruluş süreci ve bugününe ilişkin bilgileri paylaştı.

Sayıştayın birçok Avrupa devletindeki eş kurumlardan eski bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Seyit Ahmet Baş, günümüz Türkiyesi'ndeki muhasebe kanunlarının Osmanlı dönemindeki yasaların esas alınarak hazırlandığını belirtti.

Baş, şöyle konuştu:

"Atalarımız, 'Devlet ebed müddet' demişler. Divanı muhasebat 1920'de nasıl çalışıyorsa, 1923'te de 1924'te de bugün de öyle çalışıyor. Maddelerin bir kısmı 1924'te değişti ama temel olarak 1876 Kanun-i Esasi'deki maddeler esas alındı. Devlet aynen devam ediyor. Organizasyon şöyleydi, böyleydi, başında padişah vardı ve cumhurbaşkanı vardı, bunun önemi yok. Devlet Türk devletidir, bütün kurumlarıyla devam ediyor. Sayıştay 1862'de kuruldu. Avrupa'daki birçok Sayıştaydan daha evvel kurulmuş. Kurumsal olarak baktığımızda 840 yılında Karahanlılarda güçlü bir Sayıştay ve muhasebe geleneği var. Dolayısıyla 'devlet' dediğimiz yapı iki temelden oluşuyor. Biri usül ve hiyerarşi, ikincisi kayıt. Kayıt, denetimi de getiriyor."

Seyit Ahmet Baş, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Programa, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:47
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