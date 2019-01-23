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Sayısal Loto çekildi (2)

6 bilen 1 kişi, 814 bin 529 lira ikramiye kazandı

23 Ocak 2019 Çarşamba 22:27
Sayısal Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1186'ncı hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 814 bin 529 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 68 kişi 5 bin 45 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 471 kişi 74 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 65 bin 213 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu, Ankara'nın Polatlı ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 2 milyar 143 bin 494 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 850 bin 884 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 332 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 22:27
  1. Sayısal Loto

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