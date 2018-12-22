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Sayısal Loto çekildi (2)

6 bilen 1 kişi, 12 milyon 312 bin 863 lira 85 kuruş ikramiye kazandı

22 Aralık 2018 Cumartesi 22:00
Sayısal Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1177'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 12 milyon 312 bin 863 lira 85 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 155 kişi 5 bin 875 lira 5'er kuruş, 4 bilen 8 bin 581 kişi 80 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 170 bin 773 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Kazanan kuponun Ankara'nın Mamak ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Çekilişte toplam 15 milyon 840 bin 998 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 263 bin 71 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 264 bin 565 lira 92 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 22:00
  1. Milli Piyango
  2. Sayısal Loto

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