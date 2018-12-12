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Sayısal Loto çekildi (2)

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 757 bin 8 lira 39 kuruş devretti

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:12
Sayısal Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 757 bin 8 lira 39 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 6 bin 47 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 698 kişi 82 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 91 bin 477 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 991 bin 595 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 276 bin 413 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 713 bin 833 lira 79 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:12
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