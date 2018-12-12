Sayısal Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 757 bin 8 lira 39 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 6 bin 47 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 698 kişi 82 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 91 bin 477 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 1 milyon 991 bin 595 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 276 bin 413 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 713 bin 833 lira 79 kuruş kamuya aktarılacak.



(Bitti)

