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Sayısal Loto çekildi (2)

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 536 bin 351 lira 79 kuruş devretti

08 Aralık 2018 Cumartesi 21:49
Sayısal Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 536 bin 351 lira 79 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 102 kişi, 7 bin 579 lira 5'er kuruş; 4 bilen 7 bin 101 kişi, 82 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 138 bin 689 kişi 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 995 bin 425 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 923 bin 36 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 73 bin 630 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 21:49
  1. Milli Piyango İdaresi
  2. Sayısal Loto

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