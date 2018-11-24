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Sayısal Loto çekildi (2)

6 bilen 1 kişi, 1 milyon 746 bin 921 lira ikramiye kazandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 22:17
Sayısal Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun bin 169'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 746 bin 921 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 126 kişi 5 bin 840 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 552 kişi 73 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 139 bin 781 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu Adana'nın Çukurova ilçesinden yatırdığı belirlendi.

(Bitti)

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 22:17
  1. çekiliş
  2. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
  3. Sayısal Loto

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