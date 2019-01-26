Sayısal Loto çekildi (1)

ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1187'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 13, 19, 32, 42, 47 ve 48 olarak belirlendi. (Sürecek)

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