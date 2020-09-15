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Eğitim Sayısal
Eğitim

Sayısal

Sayısal bölümler ve sayısal meslekler hangileri? Sayısal meslek tercih etmek için hangi özelliklere sahip olunmalı? Lise , önlisans ve Lisans seviyesi sayısal bölümler haberimizde…

Yeniakit Publisher
2020-09-15 22:29:00 -
Sayısal

Sayısal bir mesleklerde iş bulmak ve eğitim almak için lise eğitimine başlarken alan seçiminde sayısal derslerin iyi olması için MF alanını seçilmelidir. MF alanında eğitim görürken Matematik ve Fen derslerinde başarılı olmak gerekir. Üniversite sınavına girildiğinde gösterilen alan başarısı meslek seçiminde de etkili olamaktadır.

Eğitim hayatına adım atarken ilk olarak düşünülen şeylerden biri eğitim bölümü belirlemek. Sayısal, sözel ve eşit ağırlıklarındaki mesleklere karar vermek o alanda yetenek ve ilginin olup olmamasıyla mümkün. Özellikle günümüzde sayısal bölümlerle edinilen meslekler garanti görülen mesleklerdir. Peki, sayısal bölümler ve sayısal meslekler hangileridir?

Sayısal meslekler

Alan ve bölüm seçiminde etkili olan toplumsal ve ekonomik nedenlerden dolayı sayısal (MF) odaklı mesleklere daha yoğun ilgi gösteriliyor. Sayısal bölümlere olan ilgiden daha çok maddi kaygılar, öğrencilerin sevmedikleri ve ilgilerinin olmadığı bbir mesleği tercih etmelerine sebep olabiliyor. Buna rağmen sayısal meslekler dünyanın her yerinde işe alım noktasında ve hizmet sektörü bakımından en ön planda olmaya devam ediyor.

İşte Üniversiteye aıdmın ilk basamağı olan 2 yıllık Önlisans eğitimde bulunan sayısal bölümler…

Ön Lisans Sayısal Meslekler

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Amelihane Hizmetleri

Anestezi

Atık Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Biyokimya

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Sağlığı

Deniz Ulaştırma ve işletme

Deniz ve Lİman İşletmeciliği

Dış Ticaret

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Fizyoterapi

Gemi Makineleri İşletme

Gıda Teknolojisi

İç Mekan Tasarımı

İlk ve Acil Yardım

İnşaat Teknolojisi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Makine

Maliye

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Odyometri

Optisyenlik

Otomotiv Teknolojisi

Otopsi Yardımcılığı

Radyoterapi

Tapu ve Kadastro

Tarım Makineleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Uçak Teknolojisi

4 yıllık lisans bölümlerinde yer alan sayısal meslekler…

Lisans Sayısal Meslekler

Mühendislik (Mühendislik alt dallarının tamamı sayısal alanlardadır. İlginizi çeken alt dalları araştırabilirsiniz.)

Tıp

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Adli Bilimler

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bahçe Bitkileri

Beslenme ve Diyatetik

Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Öğretmenliği

Biyokimya

Biyoloji Öğretmenliği

Biyoloji

Dijital Oyun Tasarımı

Dil ve Konuşma Terapisi

Diş Hekimliği

Ebelik

Eczacılık

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Ergoterapi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik- Fizik öğretmenliği

Kimya - Kimya öğretmenliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

İç Mimarlık

Matematik Öğretmenliği

Matematik

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Odyoloji

Peyzaj Mimarlığı

Pİlotaj

Şehir ve Bölge Planlama

Uçak- Gövde- Motor Bakım

Veteriner

Zootekni

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