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Sayın Temel Karamollaoğlu'na ithaf olunur!

Gazetemiz okurlarından Servet Bayram, "Sayın Temel Karamollaoğlu'na ithaf olunur!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

26 Mart 2019 Salı 12:18
Sayın Temel Karamollaoğlu'na ithaf olunur!

Servet Bayram

Sayın Karamollaoğlu, HDP, CHP, İYİ Parti ile birlikte hareket ettiğinizi, cümle alem bilmektedir.

Ne yazık ki, şahsınız görsel ve yazılı basına verdiğiniz her röportajda yemin ederek, “Partimiz hiçbir parti ile ittifak etmiş değil” diyorsunuz. Siz bu asil milleti ne sanıyorsunuz? Allah Aşkına Milli Görüş Teşkilatında yoğrulan birine yakışıyor mu? Bütün Milletimiz şahsınıza ve sizin gibi inaçlarını bir kenara koyup, CHP’ye hizmet eden Psikiyatrist Mehmet Bekaroğlu’na öfke kusuyor. Neden mi? İnancına, Vatanına, Bayrağına, Devletine hıyanet edenlerle, ittifak edip Tayyip Erdoğan düşmanlığını yapmaktasınız. Bu gidişle merhum Erbakan’ın kurduğu partiyi eriteceksiniz. Çünkü Halk TV’ye verdiğiniz röportaj, (12.03.2019) bu iddiamı yalanlamıyor. Moderatör olan şahsın; Erdoğan, Karamollaoğlu yalancıdır dediğine ne diyorsunuz sorusuna cevabınız şu olmuştu: “Ben bu kanalda Erdoğan’a sesleniyorum. Gelsin hangi TV kanalını istiyorsa, tartışalım. Hiçbir parti ile ittifak etmediğime dair yemin edebilirim” demiştiniz.

Şahsınızın bu inkar politikası lehinize olmayacaktır. Tam tersi CHP’de olduğu gibi bitişin eşiğinde olduğunuz görülmektedir. Ben sizi, Bekaroğlu’nu ve İyi Parti yöneticilerini dinlediğimde hayretler içinde kalıyorum. Kendime ve dışardaki Saadet Partisi’ne oy verecek olanlara soruyorum? Temel Bey nereye koşuyor? Acaba Kılıçdaroğlu ve HDP çayına, yemeğine bir şeyler mi kattı. İnsan sormadan  edemiyor... Müslümanlar ne hale geldi Ya Rab! Sen Yüce Yaradansın. Sen insanları, akıl ve fikirle taltif ettin. Akıl verdin kullan eşrefi mahlukat ol buyurdun. Fikir verdin düşünün ki yanlış ve kritik yollara düşmeyin buyurdun. Rehber olarak Kur’an-ı Kerim’i lutfunla indirdin son ve gerçek din İslam’dır emrini verdin. İki cihan serveri olarak Resul-i Ekrem’i görevlendirdin. 23 yıl hayatı boyunca insanlara emri marufu ve nehyi anil münkeri Ayet ve mübarek hadis nakletti. Buna rağmen yanlış ve kritik yollara giriyoruz.

Önce Saadet Partisi yöneticilerine, sonra da CHP’ye ve HDP’ye intiba edenlere, şuur ihsan eyle duasından başka diyeceğim bir şey yoktur. Meral Akşener’e fazla diyecek bir şeyim yok. Fakat Sayın Karamollaoğlu’na söyliyecek çok sözüm var. İnsan kendi kardeşinden küsermiş.

Bunun için Sayın Karamollaoğlu ve ekibi bu eleştirileri hakketmiş olsa gerek. Sayın Karamollaoğlu 28 Şubat 1997 senesini ne çabuk unuttu? Allah gecinden versin. Sayın Karamollaoğlu ahirete irtihal ederse, Başta (a.s.) Mübarek cemaline nasıl bakacak? Sebebine gelecek olursak, Sayın Tayyip Erdoğan’a destek vermesi gerekirken, HDP’yi CHP’yi yüreğine bastı.

Bana kalırsa, Sayın Karamollaoğlu’nu ve Prof. Cihangir İslam’ı da, Fetö CHP’ye itti. Görülen köy klavuz istemez misali. Cihangir İslam Ocak 2019 tarihinde, Parlamento’da fetöden esinlenerek, AK Parti üyelerine bedduada bulunmuştu. Bir de şunu düşünüyorum. Acaba Karamollaoğlu rahat uyuyabiliyor mu? Erbakan Hoca ila rüyasında hasbihal oluyor mu? Oluyorsa Erbakan Hoca hangi gözle Sayın Karamollaoğlu’na bakıyor? Hani bir de Ak Parti’den ihraç edilen Che Guevara’ya özenen biri vardı. O da Karamollaoğlu’na CHP ve HDP’ye katılmasına ikna yoluna gitmiştir.

Bunların dertleri, sıkıntıları, Tayyip Bey’i indirmektir. Ancak Tayyip Bey’in arkasında geçmişte mağduriyete maruz kalmış milyonlarca başörtülü öğrencilerin duası var. Artı mağduriyete uğrayan üniversiteye giderken, başörtüsünden dolayı psikolojileri sarsılmış yavrularımızın aileleri var. Bunların da Tayyip Bey’e duaları muhakkaktır. Bu ailelerden biri de benim. İki kız çocuğumu üniversitede hangi manevi sıkıntılarda okuttuğumu ancak ben, Rabbim ve kızlarım bilir. Tayyip Bey’in dini, milleti için vermiş olduğu aslan gibi mücadelesini görmezden gelen kim varsa, nankörlüğe aday olmuştur. Hakaret etmeyi kişiliğim ve karakterim kabul etmez. Tayyip Bey 1994 yılında, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı olduktan sonra, İstanbul suya kavuştu.

Neden Milli Görüş eski camiası bunları çabucak unuttu? Sayın Karamollaoğlu ve ekibi bu saatten sonra ağızlarıyla kuş tutsalar ben onlara inanmam. Çünkü Tayyip Bey’e ihanet ettiler. Başta Che Guevera’ya özenen Şener, ardında Ak Parti’nin eski milletvekilleri ve eski Bakanları Tayyip beye muhalefet ettiler. Yazıklar olsun onlara ki, nefsi emmarelerine mağlup oluyorlar. CHP’liler tarafından, Karamollaoğlu’na saldıkları 1993 Madımak oteli olayını ne çabuk unuttular? Mantığımın kabul etmediği başka bir kişi de Oğuzhan Asiltürk ve diğerleri.

Bu saydığım isimler neden bu millet ittifakına karşı sessizce sinmişler? Karamollaoğlu bunlara fetö büyüsü  mü yaptı? Yoksa Akşener Hanımefendi boğazındaki Eşarp ile Saadet Partisi siyasilerin üzerine fetöden aldığı toprağı mı serpti? Fetö’nün her hali  büyüdür.

1970’ten günümüze, Fetö binlerce ordu mensubu, emniyet mensubu, sivil ve birçok bilim adamını tongasına düşürdü. Sümüklü fetö zehirli sözleri ile birçok yuva yıktı. Fetö’ye kananların hepsinin de itikadi durumları zayıf olduğu için, başlarına kertenkele tacını taktılar.

Verilecek çok zehirli kertenkele örneği var. Adnan Oktar, Kıbrıslı Nazım, Ali Kalkancı gibileri. Dahası var onları yazmak istemiyorum. Onlar bulaşıcı hastalık gibidirler. Bulaştı mı, kurtuluş yok. Bunun için yazmak istemiyorum. Şahsım Sayın Karamollaoğlu ve  onu destekleyenlere Rabbim pişmanlık nasip eylesin. Ülkemizde ben Allah’a giden yol üzerindeyim diyenler, dine, vatana, bayrağa düşman olanlarla kol kola girmişler. Tekrar bunlara yazıklar olsun diyorum. Mahalli seçimlerde Cumhur ittifakının muvaffak olmasını Yüce Rabbim’den temenni eder, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:18
  1. Servet Bayram
  2. Karamollaoğlu
  3. HDP
  4. CHP
  5. İYİ Parti
  6. Milli Görüş
  7. Psikiyatrist Mehmet Bekaroğlu
  8. Tayyip Erdoğan
  9. Halk TV
  10. Bekaroğlu
  11. Kılıçdaroğlu
  12. Kur’an-ı Kerim
  13. Resul-i Ekrem
  14. Saadet Partisi
  15. Meral Akşener
  16. Prof. Cihangir İslam
  17. Fetö
  18. Erbakan Hoca
  19. AK Parti
  20. Che Guevara
  21. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı
  22. Tayyip Bey
  23. Adnan Oktar
  24. Kıbrıslı Nazım
  25. Ali Kalkancı
  26. Cumhur ittifakı
  27. Temel Karamollaoğlu
  28. Oğuzhan Asiltürk

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