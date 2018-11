Sayın Tayyip Erdoğan’ın halefi üzerine

Ali Uyar

Yusuf as.’dan başlarsak, Yusuf’tan önce Bâtıl hâkimdi, sonra Yusuf’la beraber Hak hâkim oldu, sonra Firavunlarla tekrar Bâtıl hâkim oldu, sonra Musa as.’la Hak hâkim oldu, sonra tekrar Bâtıl hâkim oldu, sonra Davud ve Süleyman as.’larla tekrar Hak hâkim oldu, sonra Roma’yla Bâtıl hâkim oldu, sonra İsa as.’la Hak hâkim oldu, sonra Bizansla Bâtıl hâkim oldu, sonra nübüvvet-i Muhammediye as’la Hak hâkim oldu, sonra Rönesans ve Reformla Bâtıl hâkim oldu ve işte şimdi tekrar HAKKIN GALEBE ZAMANI GELMİŞTİR Allahu Alem.

ATATÜRK’le başlayan süreçle, akabinde onun çeyreği mesabesinde olan İNÖNÜ geliyor, akabinde İnönü’nün çeyreği olan ECEVİT geliyor, akabinde Ecevit’in çeyreği olan BAYKAL geliyor, akabinde Baykal’ın çeyreği olan KILIÇDAROLU geliyor, buradan da düşünülebillir ki, KILIÇDAROĞLU’NDAN SONRA GELECEK OLAN DA, ONUN ÇEYREĞİ OLACAK Allahu Alem.

Diğer taraftan, MENDERES’le başlayan süreç; ki, cenaze namazı kıldığını bile gören yoktur, akabinde barajlar kralı DEMİREL gelmiş, mason morrison Süleyman da olsa, mercedesini Kocatepe’nin önüne çekebilmiştir, akabinde Demirel’den sonra ÖZAL gelmiş Çankaya köşkünde Cuma kılabilmiştir. Akabinde Özal’dan sonra ERBAKAN gelmiş, ekonomide kısa zamanda inanılmaz iyileşmeler yapabilmiştir, akabinde Erbakan’dan sonra ERDOĞAN gelmiş ve Cumhuriyet tarihinde yapılamayanları ve yapılanların katbe kat fazlalarını yapabilmiştir. Buradan da düşünebiliriz ki, ERDOĞAN’DAN SONRA GELECEK OLAN DA ONU KATLAYACAKTIR Allahu Alem.

ATATÜRK ve İNÖNÜ çok yakın arkadaşlar olmasına rağmen, ATATÜRK’ün ardından onun resimlerini bile paradan kaldırtan İNÖNÜ olmuştur. Sonra İnönü; ECEVİT’i yetiştirmiş olmasına rağmen, İnönü’yü yıkan da ECEVİT olmuştur. Akabinde Ecevit; BAYKAL’I yetiştirmesine rağmen, Ecevit’i yıkan da BAYKAL olmuştur. Akabinde Baykal; KILIÇDAROĞLU’nu parlatmasına rağmen, Baykal’ı yıkan da KILIÇDAROĞLU olmuştur.

Diğer taraftan, ATATÜRK tarafından CHP’li MENDERES keşfedilmiş, akabinde ATATÜRK’ün kurduğu sistemden en büyük inhiraf (sapma), ezan meselesiyle, MENDERES tarafından yapılmıştır. Akabinde Menderes döneminde keşfedilen DSİ GENEL MÜDÜRÜ DEMİREL, Menderes sonrası ortaya çıkmıştır. Akabinde Demirel’in DPT MÜSTEŞARI ÖZAL, Demirel’den sonra ortaya çıkmıştır. Akabinde Özal’ın yetiştirdiği MESUT YILMAZ da, Özal’a rağmen ortaya çıkmıştır. Demirel’in yetiştirdiği TANSU ÇİLLER de, Demirel’e rağmen ortaya çıkmıştır. Sonra ERBAKAN’ın yetiştirdiği ERDOĞAN da, Erbakan’a rağmen ortaya çıkmıştır. O halde buradan da düşünebilir ki, ERDOĞAN’IN HALEFİ DE, ONA RAĞMEN ORTAYA ÇIKACAK Allahu Alem.

Mevcut anayasamıza göre en fazla üst üste 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapılabileceğine göre, 2023 teki seçimleri de sayın Erdoğan’ın kazandığını düşünürsek, Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan, 2028 yılında 74 yaşına gelmişken, başkanlığı mecburen bırakacaktır Allahu Alem.

HER ŞEYİ BİR ŞEYE BAĞLAYANLAR, BİR ŞEY YIKILDIĞINDA HER ŞEYİN DE YIKILACAĞINI UNUTMAMALIDIR.