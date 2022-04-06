'Sayın Recep Tayyip Erdoğan! 202 Seçimleri yaklaşıyor!'

Sayın Cumhurbaşkanım!

Bu yazım size ulaşır mı bilmem! Biliyorum ki; ulaşmaz. Bir ulaştıran da olmaz... Ama durum vahim!

Yaklaşık dört aydır pazara çıkmıyor, markete gitmiyordum. Dün ilk kez pazara çıktım; pazar yanıyor. Benim için değil, daha alt gelir grupları için...

Bu ülkeye ve millete sayısız hizmetler yaptınız. Bunlar tarihe mal oldu lakin eğer Allah korusun; 2023 seçimlerini sırf bu pazardaki yangın yüzünden kaybederseniz yazık olur bu ülkeye ve millete...

Millet, ekonomideki bu dalgalanmanın hırsıyla denize düşmüşüm, yılan da olsa sarılırım mantığıyla sandık başına giderse ve yedili çeteyi hükümet yaparsa yanariz ki ne yanarız!

Sayın Cumhurbaşkanım!

Milletimiz her şeye rağmen hamiyetlidir. Lakin şu hususta maalesef başarılı olamadınız:

1- Hal yasası çıkarıp fahiş haksız fiyat uygulayan aracı ve tefecilere “dur!” diyemediniz.

Ben de düşünüyorum; hal yasası çıksa da bir şey değişmeyecek! Çünkü hiçbir şekilde tedarik zinciri başka türlü sağlama alınamaz bugünkü gibi...

Ama çıkaracağız hal yasasını, dediniz. İster ucube olsun isterse çözüm getiren bir düzenleme olsun; çıkarın ki millet bunu görsün. Netice değişirse “oh” der. Değişmezse; ne yapalım, demek başka türlü olmuyormuş der.

2-Daha önce de yazdım; stokçular hem hükümeti hem milleti tamamen ablukaya almış durumdalar. Şu anda hükümet tamamen dağılmış görünümünde... Hiçbir etkinliği yok, ne dese olmuyor gibi...

Yani bir başsızlık var gibi... Bu çok korkunç bir tablo...

Halbuki; çözüm gayet basit...

Stok yapanın stoğuna devlet el koyacak...

Para cezası ile bu iş önlenemez... Senin verdiğin para cezasını adam fiyata yansıtıp öyle satıyor. Biz ödüyoruz cezayı!

Böyle olmaz. Stoğuna el koyacak devlet. Sonra da devlet eliyle o mal ma’kul bir fiyattan satılacak. Devlet, hizmetinin karşılığını aldıktan sonra kalanı stok sahibine verecek...

Al işte...

Şekerin çuvalı 800 TL. Yemin çuvalı 400 TL .

Arıcılar ne yapacak, tavukcular ve hayvan sahipleri ne yapacak... Elde mal yok değil, var. Stokta...

3- Zincir marketlere mutlaka bir çekidüzen verilmesi gerekir.

Bunlar kendi şubeleriyle tekel oluşturdukları gibi, kendi aralarında koordinasyon kurarak ayrıca bir tekel oluşturmuşlar.

Bakınız Sayın Cumhurbaşkanım! Hal yasası çıkararak sadece zincir marketlerin manav ihtiyacını kontrol altına alsanız yeter... Piyasa, marketlere uyar...

Bir de; her hangi bir şubede bir yanlışlık görünce cezayı o marketin tüzel kişiliğine kesmeyeceksiniz; aksine; o şubeye keseceksiniz. Böyle böyle günde yüz şubesine ceza kesilsin... Bakalım yanlışlık yapabilir mı daha?

4-Bir de şu var: ma’lum serbest piyasa ekonomisi... Kabul... Olması gereken de bu. Ama şu anda stokçular ve zincir marketler serbest piyasa ekonomisi uygulamıyorlar, aksine fırsat ekonomisi uyguluyorlar...

Çimentonun torbasının 70 TL, şekerin çuvalının 800 TL olduğu bir yerde serbest piyasa nerede, ekonomisi nerede?!

Bu netameli dönemde devlet olarak fiyat etiketlerini siz belirlemelisiniz. Marketlerin uyup uymadığını da görevliler denetlesin.

Bir süreliğine bunu yapın. Eğer devlet milletine karşı, stokçulardan ve zincir marketlerden daha merhametli ise bunu yapın. Etiketleri siz belirleyin...

Yok, eğer maliyet bu ise, akaryakıt ve girdi fiyatları çok arttı da mal ve emtianın fiyatı ondan yükseldi ise, bunu da açık açık söyleyin ki; millet ona buna sövüp günaha girmesin!

Beş kg.lık yağ Tarım Marketlerinde 92 TL idi. Bir ay olmadı. Şimdi 155 TL... Devletin marketi de aynı özelin marketi de... Şu anda ülkeyi bunlar yönetiyor.

Adeta alay ediyorlar sizinle... Ve hükümetin devletin gözü önünde millete fahiş fiyatla tecavüz ediyorlar!

5- Sayın Cumhurbaşkanım!

Siz siyasette bir dehasınız. Bu apaçık bir gerçek... Başarınız ortada... Benim gibi bir abdi acizin size tavsiyesi ne ola ki?

Lakin bir gerçek daha var; yirmi yıldır bu millet sizi dinliyor. Severek ve can kulağı ile dinliyor. Bıkmadı dinlemekten fakat daha ikna olmuyor eskisi gibi.

Neden diyecekseniz; şundan: konuşma stilinizi biraz değiştirmeniz gerekiyor! Yani, konuyu temelinden izah etmeniz gerekiyor...

Mesela, şu çözüm sürecini temelinden izah etmelisiniz. Neden çözüm sürecine mecbur kalındığını, sonunda gördüğünüz ihanetleri...

Şu yağ meselesini, un ve buğday fiyatlarının niçin arttığını, şu memlekette yetişen buğdayın neden bize yetmediğini yıllara göre ton ton izah edin lütfen...

İzaha muhtaç noktalar kalıyor. İllerdeki görevlileriniz de vekilleriniz de ya bunları izahta yetersiz veya izaha ihtiyaç duymuyorlar; milletin kafasında çok soru kalıyor!

Unutmayın! İkna edilmeyen her ferdin başka partiye gitmesi onların suçu değil Ak Parti’nin yetersizliğidir...

Hiç toz pembe hayal kurmaya gerek yok... Danışmanlarınız sizi yanlış yönlendiriyor belli ki!

Kısa ve öz; durum vahim...

Allah tez zamanda bu çarpıklığı gidermenize fırsat versin.