0553 313 94 23

Sayın Kılıçdaroğlu’na bir çift sözüm var

Gazetemiz okurlarından Zouheir Sibai, "Sayın Kılıçdaroğlu’na bir çift sözüm var" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:06
Sayın Kılıçdaroğlu’na bir çift sözüm var

Zouheir Sibai/AVUSTRALYA

Bir Suriyeli, Avustralyalı vatandaşı olarak size birkaç sözüm var; geçen cumartesi günü CHP, İstanbul’da uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı. Barışa Açılan Kapı - Uluslararası Suriye Konferansı başlığıyla Tarabya otelinde düzenlenen, Suriye konulu olmasına rağmen Suriyeli hiçbir muhalifin çağırılmadığı konferansa CHP, Esed rejimine sahip çıkıyor. Ayrıca iki kişiyi davet etti, ancak Türkiye onlara vize vermediği için gelmediler. Arapça bir atasözü vardır: Oda kaybettiği şeyi veremez. Siz önce kendi memleketinizin sorunlarını çözün, sonra bize gelin. Siz, Beştepe’yi ne zaman ziyaret edeceksiniz, IMF ile işiniz ne, terör örgütleriyle ilişkinizi ne zaman keseceksiniz? Biz sizden yardım istemedik, neden burnunuzu sokuyorsunuz? Yeterince Suriyeli mülteciler üzerinden seçim malzemesi yaptınız, sizi şehitler cenazesinde görmek istemiyorlar. Biz de Suriyeli olarak yardımınızı istemiyoruz. Bir milyon insanı katleden ve on milyon insanı mülteci eden bir rejimle nasıl el ele olursunuz. Bu, ne ahlaka ne de insanlığa yakışmaz.

Türkiye 40 yıldan beri terörle mücadele ediyor ve siz hâlâ onları savunuyorsunuz. Sizce PKK-PYD-YPG’yi kim besliyor? Unutma bunların kampları Suriye’de ve Lübnan’da. Şimdi ise Türkiye’nin sınırında Amerikalılarla iş birliği yapıp Türkiye’yi yoketmek istiyorlar.

Türkiye’nin ulusal güvenliğini ve barışı yok etmek peşindeler. Uyanın. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olarak neden güvenli bölge istemiyorsunuz? Siz Suriyeli mülteciler memleketine dönsün diyorsunuz. Şimdi ne değişti? Size tavsiyem şu; önce kendi memleketinizin sorunları çözün, İstanbul’da sel ve deprem olduğu zaman Sayın İBB Başkanı İmamoğlu neredeydi?

Biz Türkiye’yi seviyoruz ve asla zarar gelmesini istemiyoruz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 12:06
  1. İstanbul
  2. Zouheir Sibai
  3. CHP
  4. Barışa Açılan Kapı - Uluslararası Suriye Konferansı
  5. Esed rejimi
  6. Beştepe
  7. IMF
  8. PKK-PYD-YPG
  9. terörle mücadele
  10. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  11. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Depremden sonra az katlı ve müstakil binalara taleb arttı
    1. Depremden sonra az katlı ve müstakil..
    2. Erdoğan'la ilgili gelen notu gören..
    3. Süs bitkilerinde ihracatda hedef 125..
    4. 4 milyon TL ödülle aranıyorlardı!..
    5. Kapalı cezaevinde hafızlar koğuşu
    6. Asırlık çınardan 'uzun yaşam' sırları
    7. İstanbul'da 5 katlı binada korkutan..
    8. 'Savunma Sanayisinde dışa bağımlılığı..
    9. Denizlerde 9 ayda yakalanan düzensiz..
    10. Trump meydan okudu! "Büyük bedel..
    11. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy:..
    12. Melih Gökçek'ten dikkat çeken uyarı:..
    13. Rus uçakları 24 gün sonra yeniden..
    14. Adalet Bakanlığı icra müdürlüğü sınavı..
    15. İcra müdürlüğü sınavı başvurları ne..
    16. AK Partili belediye başkanından,..
    17. 'HDP’den kızımı istiyorum'
    18. Evde petek temizliği nasıl yapılır?..
    19. Saadet Partisi’nden açıklama
    20. Sayın Kılıçdaroğlu’na bir çift sözüm var
    21. Ameller niyetlere bağlıdır
    22. Zekâtın incelikleri
    23. Vatandaşlara kadın cinayetleri..
    24. 7 Ekim’de işbaşında
    25. Ucuz gıda için büyük fırsat! 500..
    26. Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Son gün..
    27. Petek temizliği nasıl yapılır? Kombi..
    28. Yeni yatırımlar için 3 özel endüstri..
    29. Albaraka Türk Soğanlık’ta
    30. Bizler bir büyürsek ekonomi iki büyür
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?