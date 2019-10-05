Sayın Kılıçdaroğlu’na bir çift sözüm var

Zouheir Sibai/AVUSTRALYA

Bir Suriyeli, Avustralyalı vatandaşı olarak size birkaç sözüm var; geçen cumartesi günü CHP, İstanbul’da uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı. Barışa Açılan Kapı - Uluslararası Suriye Konferansı başlığıyla Tarabya otelinde düzenlenen, Suriye konulu olmasına rağmen Suriyeli hiçbir muhalifin çağırılmadığı konferansa CHP, Esed rejimine sahip çıkıyor. Ayrıca iki kişiyi davet etti, ancak Türkiye onlara vize vermediği için gelmediler. Arapça bir atasözü vardır: Oda kaybettiği şeyi veremez. Siz önce kendi memleketinizin sorunlarını çözün, sonra bize gelin. Siz, Beştepe’yi ne zaman ziyaret edeceksiniz, IMF ile işiniz ne, terör örgütleriyle ilişkinizi ne zaman keseceksiniz? Biz sizden yardım istemedik, neden burnunuzu sokuyorsunuz? Yeterince Suriyeli mülteciler üzerinden seçim malzemesi yaptınız, sizi şehitler cenazesinde görmek istemiyorlar. Biz de Suriyeli olarak yardımınızı istemiyoruz. Bir milyon insanı katleden ve on milyon insanı mülteci eden bir rejimle nasıl el ele olursunuz. Bu, ne ahlaka ne de insanlığa yakışmaz.

Türkiye 40 yıldan beri terörle mücadele ediyor ve siz hâlâ onları savunuyorsunuz. Sizce PKK-PYD-YPG’yi kim besliyor? Unutma bunların kampları Suriye’de ve Lübnan’da. Şimdi ise Türkiye’nin sınırında Amerikalılarla iş birliği yapıp Türkiye’yi yoketmek istiyorlar.

Türkiye’nin ulusal güvenliğini ve barışı yok etmek peşindeler. Uyanın. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olarak neden güvenli bölge istemiyorsunuz? Siz Suriyeli mülteciler memleketine dönsün diyorsunuz. Şimdi ne değişti? Size tavsiyem şu; önce kendi memleketinizin sorunları çözün, İstanbul’da sel ve deprem olduğu zaman Sayın İBB Başkanı İmamoğlu neredeydi?

Biz Türkiye’yi seviyoruz ve asla zarar gelmesini istemiyoruz.