Kişi ya da kişilere bir söylemde veya suçlamada bulunacaksanız elinizde belge ve en önemlisi deliliniz olması elzemdir. Çünkü hukuk somut delillere bakar. Bu isnat ettiğiniz suç ile bir kişiyi sosyal hayatta itibarsızlaştırdığınızı unutmayın. Elinizde dayanağınız yoksa karşılığını hukuken alırsınız.

Özellikle sosyal medyada dikkat edin bu hadiselere birilerinin dolduruşuna, gazına gelip de hakaret içeren hatta küfürlü söylemlerde bulunmayın. Hele ki yalan yere iftira da bulunup karşı tarafı rencide etmeyin. Bu konuda binlerce davalar görülmüş ciddi rakamlarda çok tazminatlar ödenmiştir. Klavye başında ahkâm kesen aslan kesilen zevatlar savcılık tarafından çağırıldığında süt dökmüş kediye dönerek kuzu kuzu gelip af dilediklerini hepimiz biliyoruz.

Herhalde siyasi tarihimizde bu tazminatları en çok ödeyen de Sayın Kemal Beydir diye düşünüyorum neredeyse son 11 yıl içerisinde 2 milyona yakın maddi ve manevi tazminata çarptırılmış.

Ne için biliyor musunuz? Hakaret, aleyhte kullandığı ağır iftiralar, kişilik haklarına karşı saldırı, olmayan yolsuzluğu var gibi lanse etmek yani bunları çoğaltabiliriz gerek yok konu anlaşılmıştır.

Peki kimlere karşı yapıldı derseniz; Cumhurbaşkanı’na, Ak Partili vekile, belediye başkanına vs. Sizce değer mi bu tazminatları ödemek, şahsen değmez! Düzgün siyaset yapmak lazım, çamur at izi kalsın dersen ceza-i müeyyide ödemeye hazır olun derim.

Bu ülke artık çamur, yalan, algı, kutuplaştırma, batıyla kol kola olan siyaset ve siyasetçileri istemiyor.

Sayın Kemal Bey’e 26 dava açılmış ödediği rakam neredeyse 2 milyon TL nereden ödedi dersiniz?

Hadi bir kaç defa hataya düştü diyelim, bir insan 26 kez hataya düşer mi?

Daha Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz darbesinden sonra feragat ettiği davaları da sayarsak ve göstermelik temsili rakamlar değil de ciddi rakamlarla dava açılsaydı bu rakam belki de 50 milyon olacaktı. Bu paralar Kemal Bey’in kesesinden mi çıktı dersiniz? Sanmam, konuşuyorsa ya da konuşturuluyorsa finansörleri vardır diye düşünüyorum.

Ya okyanus ötesi ya da farklı lobiler tarafından olabilir mi? Merak konusu!

Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalar nasıl sonuçlanmış? Kronolojik olarak beraber bakalım.

29 Haziran 2010- Hakaret ve iftiraları sebebiyle Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 4 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

25 Ocak 2011- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a hakaret ve iftira suçundan 10 bin TL tazminat cezası aldı.

07 Şubat 2011- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan aleyhinde kullandığı ifadeler üzerine 13 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

10 Mayıs 2011- İftira ve hakaretlerinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 7 bin TL manevi tazminata mahkûm oldu.

23 Mart 2012- Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga’ya 3 bin TL tazminat ödedi.

11 Aralık 2012- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı 80 bin TL tazminatın ilk peşinatıyla Kayserililere 3.5 ton sucuk dağıtmıştı.

2 Ekim 2012- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırı sebebiyle 7 bin 500 TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

24 Ekim 2012- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a yönelik iftira ve hakaretleri sebebiyle 4 ayrı davadan 20 bin TL tazminat ödedi.

12 Şubat 2013- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a hakaret sebebiyle 20 bin TL manevi tazminata mahkûm edildi.

29 Mart 2013- Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları sözleri üzerine 37 bin lira tazminatla cezalandırıldı.

18 Haziran 2013- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırı nedeniyle 7 bin 500 lira manevi tazminat ödedi.

8 Mayıs 2014- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle 10 bin lira manevi tazminat ödedi.

23 Kasım 2014- Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkındaki asılsız yolsuzluk ve usulsüzlük dosyaları sebebiyle Kemal Kılıçdaroğlu, 35 bin TL tazminat ödeme cezası aldı.

23 Aralık 2014- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 10 bin lira manevi tazminat ödedi.

9 Nisan 2015- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildi.

10 Eylül 2015- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a yönelik iftiraları nedeniyle 20 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

16 Ekim 2015- TÜRGEV’e yönelik iftiraları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili farklı davalarda toplam 27 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.

17 Mart 2016- Sayın Erdoğan’ın açtığı pankart davasında CHP Genel Merkezi’nin 20 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

22 Mart 2016- TÜRGEV üzerinden AK Parti’ye yönelik sözleri sebebiyle 7 bin 500 TL tazminat cezasına çarptırıldı.

14 Temmuz 2016- Erdoğan’a 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

22 Ekim 2016- TÜRGEV’e 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

24 Ocak 2017- Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na 10 bin TL tazminat ödedi.

20 Eylül 2018- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve davaya müdahil olanlara Man Adasına para transferleri yaptığı iftiraları nedeniyle 3 ayrı davada toplamda 828 bin lira tazminat ödedi.

12 Kasım 2019- Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

14 Temmuz 2020- Man Adası iftiralarına ilişkin açılan bir başka davada Sayın Erdoğan’a ve davaya müdahil olanlara 197 bin lira tazminat ödedi.

16 Temmuz 2020- Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle Erdoğan ve davaya müdahil olanlara 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Siz siz olun ülkenizin Reis-i Cumhuruna hakaret etmeyin bakın biz geçmişte sizin seçtiğiniz Cumhurbaşkanları vardı ramazan ayında su içerek oruç tutmadığını gösteren.

Şampanya kadehlerini kaldırırken batının giydiği fiyonklu smokin elbiseleri övenlere, hiç laf ettik mi? Yanlış yapıyorsunuz dedik. Müslüman bir ülkede lider bunu yapmaz dedik. Lâkin o dönemde sizlerin zihin mefkûreleriniz de iftira bir irtica kaosu vardı.

Namaz kılmak olmaz, oruç tutarsan olmaz, umreye gidersen hiç olmaz; “Araplara para mı yedireceksin” diyordunuz.

Ümit ediyorum önümüzdeki seçimlerde ülkeye fayda sağlayan bir muhalefetle seçim yarışına gireriz.

Umarım artık proje bazlı, kulaklarını batıdan gelen emirlere değil milletin sesine açarak siyaset yaparlar.

Bu ülke hepimizin nizâ etmek kimseye fayda getirmez. Vesselâm.