Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdine

Mehmet Demir/Konya

Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde görülmemiş bir derecede son 16 sene geçirerek 3.5 kat büyümüştür. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın rolü çok üst derecede olmuştur. Hani derler ya “bazen bir tek insan kalabalıkların yapamadığını yapar”

Ben kamudan emekliyim. Harita teknikeriyim. Bizler kadastrocu olarak inanın günde 30 km yol yürürdük, akşam olunca da köyde kaldığımızdan akşamları 3-4 saat daha büroda çalışırdık. Mesai olmaksızın, (bazen cüzi miktarda verilirdi) 3600 ek gösterge sanırım, sağlık çalışanları, öğretmenler, din görevlileri ve emniyet yetkililerine verilmek isteniyor. Bunun kapsamı genişletilmeli, hakkaniyet gözetilmelidir. Mesela diğer meslek mensuplarına bir şey demiyorum ama din görevlileri günde beş vakit namaz 2.5 saat yapar, 3600 ek göstergeyi hak ediyor da günde 12 saat çalışan kadastrocu (30 km yürüyen) hak etmiyor mu? Bunun kapsamının genişletilip tüm kamu görevlilerine (din görevlilerine de) verilmesi lazımdır diye düşünüyorum.

65 yaş üstü otobüslerden bedava faydalanıyor. Ben de bunlardan biriyim. Çok suiistimal ediliyor. Otobüsler kalabalık oluyor. Hâlbuki sembolik olsa her otobüse binişte hiç değilse 50 krş. alınsa suiistimaller önlenir.

Osmanlı devleti altyapısı olmayan yerlerde af edersiniz önce pisliğin üzerini açarlarmış daha sonra ineğin ciğerini üzerine atarlarmış sonra üstünü de kapatırlarmış, daha sonra da toprakla üzerini örterlermiş. Burada yüzbinlerce kurtçuk oluşur, içerideki pislikleri 5-6 günde tüketirler, 6 gün sonra temizlenirmiş. Bunlar da canlı yiyecek kalmadığından kurtçuklar birbirine saldırır, en kuvvetlisi zayıfları yerlermiş. 10 gün sonra 2 tane kuvvetli kurtçuk kalır, en kuvvetlisi diğerini yer öbürü de açlıktan ölürmüş. Bu bilgi bizim atalarımızda olduğu halde bizim hâlâ haberimiz yok ki. Bugün bunlar vidanjör ile yapılıyor. Hâlbuki bu bugün uygulansa şoför masrafı, araba ve zaman masrafları devlete kalır.

Ben 16 senedir AK Partili olan bir emekliyim. 31 Mart’ta inşallah seçim olacak. Son zamanlarda pahalılık aldı yürüdü. Bunların bir kısmı bilinçli yapılıyor kanaatindeyim. Bunun çarelerinin bir an önce alınmasa gerekir. Örneğin hal kanunu hâlâ çıkarılmadı. Seçmenin bu pahalılıktan etkilenmemesi mümkün değil. Bunun için muhalefetin ekmeğine yağ çalmayalım.

Saygılarımla.