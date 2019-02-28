ORDU (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " Elektrik desteği ödemeleri PTT aracılığı ile yapılacak. Destek ödemelerinden 2 milyona aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Ordu Valiliği'ni ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, Ordu'nun fındık üretimi ve ticaretiyle, ekonomideki başarılarıyla mavi ve yeşili buluşturan, doğal güzellikleriyle kendileri için her zaman övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Ordu'da doğduğu için kentin ayrı bir önem taşıdığını anlatan Selçuk, "Ordu özellikle ekonomik canlılığı, kültürü ve girişimci ruhuyla bizim için örnek şehirlerimizden. Bunun haricinde doğal zenginlikleri, tarih dokusu, dereleri, yaylaları ve dünyanın da en güzel köşelerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bu güzel şehrimiz Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri. Ordu istihdam ve ihracatta da bölgede rol modellerden biri olacak." diye konuştu.

"Şehrimizin var olan potansiyelini merkezi hükümetimiz olsun, yerel yönetimlerimiz olsun beraberce daha ileri noktalara götürmek için bir dayanışma içerisinde bulunuyoruz." diyen Selçuk, sözlerine devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istihdam seferberliği kapsamında Ordu'da neler yapacağımızı da bugün konuşacağız. Bu anlamda İŞKUR kampüste bir projemiz var. Burada gençlerimizle buluşuyoruz. Özellikle iç istihdamı artırmak anlamında. 81 ilimizdeki üniversitelerde bu İŞKUR Kampüste programını tanıtacağız. 2019 yılında istihdam seferberliği kapsamında işverenlerin 2,5 milyon istihdamı artırma sözü verdi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde istihdam seferberliği ilan ettik. Bunu il ziyaretlerimizde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak verdiğimiz teşvikleri ve destekleri de anlatma fırsatı da yakalıyoruz."

- "Bugün güzel bir haberimiz var"



Elektrik desteği ödemesine de değinen Bakan Selçuk, "Bugün güzel bir haberimiz var. Resmi gazetede yayımlandı. Yine Cumhurbaşkanımızın sözünü verdiği elektrik desteği de yarından itibaren, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girmiş oldu. Elektrik desteği ödemeleri PTT aracılığı ile yapılacak. Destek ödemelerinden 2 milyona aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Selçuk, Ordulu hemşehrilerine birçok müjdeyle geldiklerini vurguladı.