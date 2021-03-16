'Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a açık mektup'

1966 yılında F. Gülen, Edirne’den İzmir Kestanepazarı Camii’ne vaiz olarak geldiği zaman, Manisa Ulu Cami’de imam idim. Risale-i Nur Külliyatı’nı bir defa okumuştum. Külliyattan anlayamadığım hususları Gülen’e sordum. Fevkalade güzel cevaplar veriyordu.



İzmir’e geldiği andan itibaren 6-7 yıl boyunca, Abdullah Aymaz, Nureddin Veren, İsmail Büyükçelebi, İlhan İşbilen gibi ilk talebelerini Risale-i Nurları okutarak celbetti.



Ne yazık ki; dine, vatana millete yaptığı ilk ihanetini Risale-i Nur’a yaptı. En yakın talebesi Abdullah Aymaz’a, sadeleştirme adı altında, tahrif etmek, asliyetini bozmak maksadıyla terceme ettirdi. Terceme edilen külliyatı RNK (Risale-i Nur Külliyatı) patenti altında bastırarak sattı, büyük yekûnlu para kazandı.



Kestanepazarı Camii’nde vaaz ediyordu. Kendi telif ettiği kitaplarını ve vaaz kasetlerini piyasaya sürdü. Konuştuğu, temas ettiği kişileri, Risale-i Nur’la Kur’an-ı Kerim’e bağlamak yerine kendi şahsına bağlıyordu. O zaman anladım ki; bu adam, R.Nur için de bir değişiklik yapmaya kalkışacak, nurlardan ayrılacak. Nitekim ayrıldı. Dine, vatana ve millete ihanet etti.



Gülen, ders verdiği çocuklara kendisinin Hz. İsa (aleyhisselam) olduğunu, kısa zamanda inandırdı. Çocuklar gittikleri yerlerde, müsait gördüğü kimselere Gülen’in İsa’lığını telkin etmeye başladılar.



Gülen’i ziyarete gittim. Yakın hizmetkârı Mehmet Tabanca, Gülen’in Hz. İsa olduğunu bana da söyledi. Tepemden kaynar su döküldü, şok geçirdim. Gülen’le görüşmeden oradan ayrıldım.



Aylarca düşündüm. Neticede Gülen’in Hz. İsa (a.s) olmadığına, sahtekar olduğuna karar verdim. Savlı Hüseyin kardeşimi yanıma alarak tekrar Gülen’in yanına gittim. Sizinle özel bir mesele hakkında görüşmek istiyorum dedim. Durumu anladı. Yanımdaki Hüseyin’e sen dışarı çık dedi. Hüseyin dışarı çıkınca kendisine, Siz Hz. İsa mısınız dedim. Yüzü kızardı, heyecanlandı, telaşlandı, ben İsa’yım diyemedi, İsa değilim de diyemedi. “Bundan sonra sizinle beraber değilim” dedim ve ayrıldım. 45 sene kendisiyle hiç görüşmedim. Gülen’e bağlı olanlar da benim kendisine verdiğim çocuklar dahil, hiçbiri bana nasılsın demedi. Yolda karşımdan gelse, selam vermemek için yolunu değiştirdi.



Gülen’in Hz. İsa olduğunu iddia ettiğini mektupla Vakit gazetesine bildirdim. 12 Mart 2014 tarihinde Gülen Hz. İsa mı? Başlığı altında yayınlandı. Bundan sonra, Pensilvanya’daki sahte İsa’nın Türkiye’deki havarileri; orman idaresinden kiraladığım arazi üzerinde kurduğum dinlenme tesisi keyfiyetindeki alabalık üretim havuzumu, hiçbir haklı sebep göstermeden, yer ve su kullanım hakkımı iptal ederek, yirmi yıl bilfiil çalıştığım tesisimi o tarihde elimden aldı.



Ankara 18. İdare Mahkemesine dava açarak, hakim kararıyla yerimi geriye aldım. Ayrıca vergi adı altında hukukla, vergiyle hiç alakası olmayan 20.000 lira para ödettiler. Yerimi elimden alamayan orman müdürleri, Anayasa Mahkemesindeki yandaşlarına yeni karar çıkarttı. Karar elimde; Orman içinde tesis edilmiş Türkiye genelindeki bütün alabalık havuzlarının iptal edilmesi, havuzların boşaltılarak orman idaresine teslim edilmesi… Orman içindeki alabalık üretim tesisleri anayasaya aykırı imiş. En yüksek makamı işgal eden hukukçuların, böylesine keyfi ve kasti karar vermesi, Türkiye’de hukukun ne duruma düştüğünü açıkça gösteriyor.



Türkiye genelinde orman idaresinden kiralanıp, üretim yapan 300 civarında alabalık üretim havuzu var. Bunların içinde öyleleri var ki ihracat yapıyor. Tesisin bir tanesinde 250 havuzu olan balıkçılar var. Bunlar bütün mali güçlerini havuzlara bağlamış, devlete millete hizmet veriyor.



Üretim yapıyor, devlete vergisini veriyorlar. Orman içindeki alabalık havuzlarının kime ne zararı var? Balıkçılar tarafından boşaltılan, boş alabalık havuzlarını orman idaresi ne yapacak? İçine odun mu dolduracak? Böyle bir durumda milletin devlete güveni kalır mı? Devlet-millet kaynaşması mümkün olur mu? Bunların ana gayesi, milli birliği bozmak, kaos çıkarmak.



Münip Erdem’in orman idaresinden kiraladığı alabalık havuzunu elinden alabilmek için, bütün Türkiye genelindeki alabalık havuzlarını kapatmak hangi vicdana sığar? Allah’a ahirete ve hesap gününe inanan bir mümin buna teşebbüs eder mi?