Sayın Cumhurbaşkanım ve Milli Eğitim Bakanım

Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında gerçekleştirdiği 5 bin ÜCRETLİ öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe geçişinde tüm şartları sağlamış, mülakatı geçmiş, tercih hakkı kazanmış farklı branşlardan 900 civarı ücretli öğretmen mağdur olmuştur. Söz konusu durum bundan önce dershane öğretmenlerinin atama durumlarında görülüp mağduriyetleri giderilmiştir. Aynı durumda olan ve geriye kalan 900 civarı ücretli öğretmenin de aynı haktan yararlandırılarak atamalarının yapılmasını talep ediyoruz.

Bu atamada mağduriyetimizin nedeni dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz 5 yıl ücretli öğretmenlik yapanlar demişti. Beş yıl da 10 döneme tekabül ediyor, sonra bu 540 iş gününe çevrildi ve maalesef öyle olunca iller bazında primler hesaplanırken kimi iller 16 gün kimi iller özellikle doğuda 30 gün üzerinden primler yatınca 10-15 yıl bekleyenler değil de 2-3 yıl çalışanlar atandı ve bizler maalesef faydalanamadık, bu haktan yararlanamadık.

2-3 yıl çalışanların çoğunluğu yeni mezun ve KPSS puanlarında 10-15 yıllık mezundan fazla olduğu için bu atamadan onlar yararlandı .

Normalde yasal olarak 16 gün yatırılan primler bütün illerde 16 gün şeklinde yatmış olsaydı 2-3 yıllık öğretmenlere sıra gelmeyecek aslında bu haktan faydalanması gereken bizim gibi 10-15 yıllık öğretmenler atanacaktı ve bu mağduriyet olmayacaktı. Ayrıca atama için başvuru şartlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılında Milli Eğitime bağlı okullarda aktif çalışma şartı aranırken maalesef bazı adaylar son ay hatta son gün kendilerini aktif gösterip başvuru yapıp atanmışlardır. Yine 540 prim sigorta günü MEB’e bağlı okullarda çalışma şartı aranırken çoğu adayların özel okullarda çalıştığı günler bile geçerli sayılmıştır.

Bizlere destek olmanızı istiyor ve tüm şartları sağlayıp mülakatı geçmiş okul tercihi bile yapmış geriye kalan 900 civarı ücretli öğretmenin atamasının yapılıp, bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Saygılarımla. Atama bekleyen 900 öğretmen adına..