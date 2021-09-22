'Sayın Bakanım 900 ücretli öğretmen mağduriyetin giderilmesini bekliyor'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılında gerçekleştirdiği 5 bin ÜCRETLİ öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe geçişinde tüm şartları sağlamış, mülakatı geçmiş, tercih hakkı kazanmış ve yapmış farklı branşlardan 900 civarı ücretli öğretmen mağdur olmuştur. Söz konusu durum bundan önce dershane öğretmenlerinin atama durumlarında görülüp mağduriyetleri giderilmiştir. Aynı durumda olan ve geriye kalan 900 civarı ücretli öğretmenin de aynı haktan yararlandırılarak atamalarının yapılmasını talep ediyoruz.



Bu atamada mağduriyetimizin pek çok nedeni vardır.



* Ücretli öğretmenlerin SGK primlerinin her ilde aynı şekilde yatırılmaması.



* Atama için başvuru şartlarında 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılında M.E.B ‘e bağlı resmi eğitim kurumlarında aktif çalışma şartı aranirken , maalesef bazı adaylar son ay, hatta son gün kendilerini aktif gösterip başvuru yapıp atanmışlardır.



* Yine 540 prim sigorta günü M.E.B’e bağlı resmi eğitim kurumlarında çalışma şartı aranırken, bazı adaylar özel okullarda çalıştığı, dershanelerde çalıştığı günler bile geçerli sayılmıştır.



* Yine 540 prim sigorta günü 2017- 2018 Eğitim-öğretim yılı okulların kapandığı tarihe kadar dolmuş olma şartını sağlayamayan bazı adaylar okullar kapandıktan sonra MEB’in çeşitli yaz kurslarında prim günlerini doldurup 2. atamaya başvurmuşlardır.



* Bu atamada amaç MEB bünyesinde uzun yıllar (en az 5 yıl) çalışan ücretli öğretmenlerin ataması iken malesef prim eşitsizliğinden dolayı 2-3 yıl çalışanlar atanmıştır.



Bizler bu süreçte AK Parti ve MHP’den birçok vekilimize yaşadığımız mağduriyeti sebepleriyle birlikte anlattık ve bizi dinleyen, konuya hakim olan vekillerimiz bize hak verdi.



Bizim atamamızın yapılması için birtakım çalışmalarda bulundular. MHP genel başkanı sayın Devlet BAHÇELİ ile 4 kez görüştük. Sayın Bahceli bize her görüşmemizde “artık sıra sizde” dedi. Görüştüğümüz diğer vekillerden atamamız için söz verenler oldu. Ancak 3 yıla yakın süredir atamamız yapılmadı, mağduriyetimiz giderilmedi.



Bizlere destek olmanızı istiyor ve tüm şartları sağlayıp mülakatı geçmiş okul tercihi bile yapmış geriye kalan 900 civarı ücretli öğretmenin atamasının yapılıp, bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.



Saygılarımla.