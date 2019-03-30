Sayın Abonelerimiz,Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı uyarınca seçimlere yönelik yayın yasakları saat 18.00'den itibaren başlayacağından, bundan sonraki seçime yönelik siyasi haberlerimiz ve sandıkların açılmaya başlamasından itibaren merkezimize ulaşa
30 Mart 2019 Cumartesi 18:00
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 18:00
YORUM YAZ