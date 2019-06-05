Sayıları sürekli artıyor! 41 kişi yakalandı Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, jandarma, Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 6 grubu tespit etti. Ekipler, Pakistan, Irak, Afganistan ve İran uyruklu 41 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.