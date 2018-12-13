0553 313 94 23

10 yılda yakalanan göçmen sayısı 60 ülkenin nüfusunu solladı

Ülkelerinde yaşanan karışıklıklar sebebiyle yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren ya da buradan yurt dışına çıkmak isterken yakalanan düzensiz göçmen sayısı, son 10 yılda 1 milyonu aşarak 60 ülkenin nüfusunu solladı.

13 Aralık 2018 Perşembe 13:10
10 yılda yakalanan göçmen sayısı 60 ülkenin nüfusunu solladı

Ülkelerindeki iç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren ya da buradan yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan düzensiz göçmen sayısı, son 10 yılda 1 milyonu aştı.

Suriye başı çekiyor

Son dönemde Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerindeki iç karışıklıklar, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle en çok düzensiz göçe maruz kalan ülke olan Türkiye, bir yandan 4 milyona yakın göçmene kucak açarken, diğer yandan yasa dışı yollardan ülkeye giriş ve çıkış yapmak isteyenlere karşı etkin mücadelesiyle uluslararası kamuoyunda takdir topluyor.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, başta Ege Denizi olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz'de, emniyet ve jandarma birimleri ise karada Türkiye'nin dört bir tarafında 7 gün 24 saat esasına göre düzensiz göçle mücadele ediyor.

AA muhabirinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, güvenlik güçlerinin etkin mücadelesi sonucunda 2018 yılında aralık ayı başına kadar 251 bin 794 düzensiz göçmen yakalandı. Bu rakam, son 10 yılda yakalanan en fazla düzensiz göçmen sayısı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde geçen yıl 175 bin 752, 2016'da 174 bin 466, 2015'te ise 146 bin 485 düzensiz göçmen yakalandı.

Denizlerde 4 yılda 175 bin göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin son 4 yılda Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de yakaladığı düzensiz göçmen sayısı 175 bin 584 olurken, son 10 yılda tüm kolluk birimlerinin yakaladığı toplam düzensiz göçmen sayısı ise 1 milyon 5 bin 971 oldu.

Bu rakam, nüfusu 1 milyonun altında olan Trabzon, Eskişehir, Malatya, Erzurum gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 60 ilin nüfusunu geçti.

Yaklaşık 26 bin insan kaçakçısı gözaltına alındı

Düzensiz göçmenlerin, daha iyi bir hayat ümidiyle çıktıkları "umuda yolculuk"larını organize eden insan kaçakçılarına karşı etkin mücadelede de başarılı sonuçlara imza atıldı.

Güvenlik güçlerince, 5 bin 709'u bu yıla (aralık ayı ilk haftasına kadar) ait olmak üzere son 9 senede 25 bin 597 umut taciri yakalandı. 

Düzensiz göçle mücadelede son 10 yıllık rakamlar şöyle:

 YILLARYAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN - KAÇAKÇI SAYISI
2009 34.345  -------
2010 32.667  1.711
2011 44.415  1.292
2012 47.510  1.484
2013 39.890  1.469
2014 58.647  1.506
2015 146.485  4.471
2016 174.466  3.314
2017 175.752  4.641
2018 251.794  5.709
     
TOPLAM 1.005.971  25.597

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:10
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. Eskişehir
  4. Erzurum
  5. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  6. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  7. düzensiz göçmen sayısı

YORUM YAZ

  • MisafirMisafir35 dk önce
    Dünyaya insanlık dersi vermek istiyorsak hangi milletten olursa olsun geleni boş çevirmeyip vatandaşlık verelim.
  • MisafirMisafir42 dk önce
    Keriz türk ler bakıyor nasıl olsa yol geçen hanı olduk gelsinler yakında türk diye birşey de kalmayacak zaten tam da İsrail'in istediği 40 yıllık plan biz bir iki çocuğa zor bakıyoruz adamlar savaştan kaçmış hesapta fare gibi doguruyorlar. Ben türk olarak vatanımda böyle birşey olsa aklıma kolay kolay ilişki gelmez. Biz bunlar hain diyince biz hain oluyoruz.
  • Yusuf GürbüzYusuf Gürbüz44 dk önce
    60 il mi ülkemi,biraz dikkat.benim gibi okuması yazması kıt insanları düşünün biraz.Okumuş eğitimli insanlarımız sizseniz vay halimize.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kuveyt'te İngiliz deniz üssü kurulacak
  1. Kuveyt'te İngiliz deniz üssü kurulacak
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara'daki..
  3. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:..
  4. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  5. Bim aktüel indirimli ürünler kataloğu
  6. Erdoğan, ikinci 100 günlük hedefleri..
  7. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:..
  8. Memur-Sen'den 3600 ek gösterge çağrısı
  9. Başkan Erdoğan konuşuyor
  10. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
  11. İsrail ordusu Ramallah'ın giriş..
  12. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo..
  13. Tren kazasında 3 kişi gözaltına alındı
  14. Eski savcı Bozkurt, 15 Temmuz..
  15. Ankara'daki tren kazasıyla ilgili..
  16. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş..
  17. Ankara'daki tren kazası
  18. "İş Hayatında Blokzinciri" konferansı
  19. GaleriDeniz, sokak hayvanları yararına..
  20. Kılıçdaroğlu'ndan "tren kazasına"..
ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak

Günün Karikatürü

13 Aralık 2018
Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!