Kırklareli'de 23 düzensiz göçmen daha yakalandı Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı. 3 farklı grup Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Irak ve Afganistan uyruklu 23 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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