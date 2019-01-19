Kırklareli'de 23 düzensiz göçmen daha yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.19 Ocak 2019 Cumartesi 10:35
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.
3 farklı grup
Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, Irak ve Afganistan uyruklu 23 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
YORUM YAZ