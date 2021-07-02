Sayıları 13'e kadar düşen azınlık akademisyenler! İddialı söylemleri ile komik duruma düştüler

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Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek öğrencilerini kışkırtmaya çalışan azınlık akademisyenler, bir kitapçık yayımladı. Kitapçığın önsözünde 'Boğaziçi Ayakta - Kabul Etmiyoruz Vaçgeçmiyoruz!' şeklinde iddialı bir başlık kullanılırken, kitapçığa imza sunan akademisyen sayısının 13 olması, onları komik duruma düşürdü.

Kitapçıkta yer alan bir bölüm şöyle:

"Bu kitapçık 1 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan darbe etkisinde atamanın ardından geçen altı ay sonunda yazıldı. Ertesi gün yapılan ilk toplantıdan itibaren bu darbeyi kabul etmeyeceğimizi ve 2012’de Senatoda oy birliği ile kabul edilen ilkelerimizden vazgeçmeyeceğimize karar verdik. Atamayı takip eden hatalar silsilesi karşısında birikimini, kültürünü, geçmişini ve geleceğini savunan onbinlerce bileşen gösterdiler ki 'Boğaziçi Ayakta!' "

İmza veren azınlık akademisyenler:

-Prof. Dr. Yasemin BAYYURT, Eğitim Fakültesi Dekanı

-Prof. Dr. Özlem BERK ALBACHTEN, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

-Prof. Dr. Ümit BİLGE, Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

-Prof. Dr. Metin ERCAN, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

-Prof. Dr. Gülcan ERÇETİN, Eğitim Fakültesi Temsilcisi

-Prof. Dr. Çiğdem KAFESCİOĞLU, Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

-Prof. Dr. Cengiz KIRLI, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü

-Prof. Dr. Birgül KUTLU BAYRAKTAR, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili

-Prof. Dr. Ayşe MUMCU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi

-Prof. Dr. Turgut Tüzün ONAY, Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü

-Prof. Dr. Haluk ÖZENER, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ar. Enstitüsü Müdürü

-Prof. Dr. Özlem YILDIRIM ÖKTEM, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

-Prof. Dr. Can YÜCESOY, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü"