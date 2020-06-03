Sayı 38’e yükseldi! Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illere Kütahya ve Kars da eklendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için önem verilen maskelerde yasaklar genişletiliyor. Bu kapsamda Kütahya ve Kars'ta da maske kullanımı zorunlu hale geldi. Böylelikle maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38 oldu.

Türkiye 'yeni normal' dönemine girse de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Virüsle mücadelede önemli araçlardan biri olan maskenin kullanım alanı bu kapsamda genişletiliyor.

Kütahya’da maskesiz dolaşma yasağı

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, açık alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirdi.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda (meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu-özel tüm kurum ve iş yerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

Maskesiz dolaşmak Kars’ta da yasaklandı

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında Faikbey, GAMP, Atatürk, Kazımpaşa, Dr. Metin Sözen, Ordu, Şehit Yusufbey ve Halitpaşa caddelerinin tamamı ile Ortakapı Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Hapan mevkisinde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındı.

Yasağa uymayanlara cezai işlem

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda maskesiz yasaklama getirilen cadde ve sokaklara maske takmadan çıkan vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu iller

Koronavirüs salgını nedeniyle Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.