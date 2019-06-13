0553 313 94 23

Saygılı: "İyilik bulaşıcıdır, paylaştıkça büyür"

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay gönüllüleri ile birlikte büyümeye, dünyaya paylaşmayı öğretmeye devam edeceklerini söyledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:46
Saygılı: "İyilik bulaşıcıdır, paylaştıkça büyür"

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay gönüllüleri ile birlikte büyümeye, dünyaya paylaşmayı öğretmeye devam edeceklerini söyledi.


Türk Kızılayı Adana Şubesi, Kızılay’ın 151’inci yaşını ve Kızılay Haftası’nı Gençlik Meyda’nında düzenlediği etkinliklerle kutladı.


Kur-an Tilavati’yle başlayan etkinlik, şehitler ve eski Kızılaycılar için Hatim Dua’sı okunmasıyla devam etti.


Etkinlikte konuşan, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Bir hareket düşün ki kalbinde iyiliği amaç edinmiş. Devletimiz hangi savaşta bulunmuşsa orada yerini almış. Balkan Harbi’nde, Trablusgarp Harbi’nde, Çanakkale Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda Kızılay vardı. İlk saflarda Mehmetçik savaşırken, ikinci safta yaraları sarmak için, aş için lokma için Kızılay vardı. Biz böyle kadim bir iyilik hareketinin, ulu bir çınarın temsilcileri olarak geçmişimizi anmak, o kahramanlara rahmet dilemek, onlara müteşekkir olduğumuzu arz etmek ve onların ruhlarını anmak, aynı zamanda da geleceğe bakarken aynı enerji ile iyilik hareketinin neferleri olarak yola devam etmek için varız’’ dedi.


Ramazan Saygılı, Adana’nın, Türkiye’nin 1 numaralı kenti olduğunu hatırlattı ve Adana’da Kızılay dostları ile beraber büyümenin, Türkiye’ye iyilik, güzellik ve muhabbet haberleri ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.


Kızılay’ın 151’inci yaşını kutlamak için gelen herkese gönülden teşekkür ettiğini belirten Saygılı, ‘’İyilik bulaşıcıdır, paylaştıkça büyür. Bizler siz değerli Kızılay gönüllüleri ile birlikte büyümeye, dünyaya paylaşmayı öğretmeye devam edeceğiz. Kızılay’ın 151’inci yılı ve Kızılay Haftası kutlu olsun’’ şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Sales ile görüştü
    1. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet,..
    2. Traktörün karıştığı kazada 1 kişi..
    3. 'Karne notu anne babanın da notudur'
    4. Türk Kızılayı Akseki’de kan..
    5. TFMD’den İHA’ya 3 ödül
    6. 125 bin euroluk dev yatırım projesi..
    7. Kilis'te Ali Şir Nevai'ye ait el..
    8. Saygılı: "İyilik bulaşıcıdır,..
    9. İran lideri Ali Hamaney'den çok sert..
    10. Buharkent MYO mezunlarını uğurladı
    11. "Çoklu madde kullanımı gençler..
    12. Kayseri’de kubar esrar ve kenevir..
    13. Antalya İl Jandarmadan kan bağışı
    14. AK Parti’li Başkan: "CHP’li yönetim..
    15. Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
    16. Slaven Bilic, West Bromwich'in teknik..
    17. Galatasaray Kulübü, briç turnuvası..
    18. Osmanlı harasına Osmanlı padişahının..
    19. Ellerinde poşetlerle plajı çöplerden..
    20. YÖK'ten "YKS'de soru sayısı ve içerik..
    21. Vitesi karıştırdı markete daldı: 2..
    22. Sergen Yalçın resmen Yeni Malatyaspor'da
    23. Davutoğlu: Siyasi mesajlar vermeyi..
    24. “Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlar’a..
    25. Dünya Örgü Günü’nü şiş ve tığlar ile..
    26. Mardin polisinden çocuk ve gençlerin..
    27. Burak Yılmaz Serie A'ya! İşte şartlar...
    28. Yozgat Valisi Çakır OSB’de..
    29. Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Türkiye..
    30. Çavuşoğlu'ndan Avusturya'nın yeni..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu