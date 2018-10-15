Savunmaları 'pes' dedirtti... Terör örgütü DEAŞ üyesi 6 yabancı için karar!

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Aristidou ve Kleman ile avukatları katıldı, tutuksuz sanıkların ise avukatları iştirak etti.

Sanık Kleman, savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, 2015 yılında eşinin akrabalarının daveti üzerine Suriye'ye geçtiğini, orada da terör örgütü DEAŞ üyelerince yakalandığı için Türkiye'ye dönüşüne izin verilmediğini öne sürdü.

Suriye'de bulunduğu sürede herhangi bir silahlı eğitime ve eyleme katılmadığını savunan Kleman, "DEAŞ ile hiçbir ilgim yoktur. Ben DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmedim. Suriye'ye gidip DEAŞ tarafından yakalandığıma çok üzülüyorum ve Türkiye'den çıktığıma çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

İngiltere vatandaşı sanık Aristidou da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek savunmasını yazılı olarak verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Stefan Samuel Aristidou ve Kary Paul Kleman ile tutuksuz sanıklar Kolsomo Begum, Nabile Abdelmegeed, Fatema Batool Alshehabı ve Rehab Abdalla Muhamed İbrahim'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar, Kilis'teki Suriye sınır hattında 20 Nisan 2017'de yakalanmıştı.