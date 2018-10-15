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Savunmaları 'pes' dedirtti... Terör örgütü DEAŞ üyesi 6 yabancı için karar!

Kilis'te DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan, aralarında İngiliz Aristidou ile ABD'li Kary Paul Kleman'ın da bulunduğu 6 yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:17
Savunmaları 'pes' dedirtti... Terör örgütü DEAŞ üyesi 6 yabancı için karar!

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Aristidou  ve Kleman ile avukatları katıldı, tutuksuz sanıkların ise avukatları iştirak  etti.

Sanık Kleman, savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmediğini  belirterek, 2015 yılında eşinin akrabalarının daveti üzerine Suriye'ye geçtiğini, orada da terör örgütü DEAŞ üyelerince yakalandığı için Türkiye'ye dönüşüne izin  verilmediğini öne sürdü.

Suriye'de bulunduğu sürede herhangi bir silahlı eğitime ve eyleme  katılmadığını savunan Kleman, "DEAŞ ile hiçbir ilgim yoktur. Ben DEAŞ'a katılmak  için Suriye'ye gitmedim. Suriye'ye gidip DEAŞ tarafından yakalandığıma çok  üzülüyorum ve Türkiye'den çıktığıma çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

İngiltere vatandaşı sanık Aristidou da hakkındaki suçlamaları kabul  etmeyerek savunmasını yazılı olarak verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Stefan Samuel Aristidou ve Kary Paul  Kleman ile tutuksuz sanıklar Kolsomo Begum, Nabile Abdelmegeed, Fatema Batool  Alshehabı ve Rehab Abdalla Muhamed İbrahim'e "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar, Kilis'teki Suriye sınır hattında 20 Nisan 2017'de  yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:17
  1. Kilis
  2. DEAŞ

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