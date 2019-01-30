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Savunmada KOBİ'lerden beklenti artıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:- "Artık iyi metal kesen, parça işleyen, işçilikle ilgili katma değer koyan yapının değişmesi gerekiyor. Çok iyi metal işlemenin ötesinde tasarım, malzeme, dizayn konularında firmalarımızın gücünün artması lazım"- "Artık metal işleyen tezgahların da ülkemizde üretilmesini amaçlıyoruz"

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:36
Savunmada KOBİ'lerden beklenti artıyor

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin geldiği noktada sektördeki KOBİ'lerden beklentilerinin arttığını bildirdi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneğinin (OSSA) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, küme üyesi firmalardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İsmail Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, OSSA'nın artık başka sektörlere ve şehirlere örnek haline gelen bir modele dönüştüğünü söyledi.

Bunun yanında OSSA üyeleri ve KOBİ düzeyindeki firmalardan beklentilerinin arttığını vurgulayan Demir, "OSSA'nın geldiği noktada artık iyi metal kesen, parça işleyen, işçilikle ilgili katma değer koyan yapının değişmesi gerekiyor. Çok iyi metal işlemenin ötesinde tasarım, malzeme, dizayn konularında firmalarımızın gücünün artması lazım. Artık metal işleyen bu tezgahların da ülkemizde üretilmesini amaçlıyoruz." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığının sektörde stratejik bir konumu olduğuna işaret eden Demir, savunmadaki bu modelin korunması ve sağlık, ulaşım, haberleşme gibi alanlar açısından çok iyi incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleriyle Ankara'da temellenen savunma sanayisinin genişlemesinin önemine dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"Ana yüklenicilerin platform geliştirme, sistem ve tasarım dışındaki işleri artık alt yüklenicilere vermesi gerekiyor. ASELSAN'ın 4'te, 5'te biri büyüklüğünde şirketler olması gerekiyor. Bunun OSSA gibi kümelenmelerle sağlanabileceğine inanıyoruz. Gerektiğinde iş birliği modelleriyle sistem üretimine talip olup alt yüklenici haline gelmelerini bekliyoruz."

Demir, savunma sanayisinin popülerleşmesi nedeniyle farklı illerden, kümelenmelerden sektöre girme yönünde talepler aldıklarını ifade ederek, "Metal işleyen arkadaşlarımız gelip kapımızı çalıyorlar. Rekabet için artık metal işlemenin ötesine geçilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Savunma sanayisinin pahalı bir sektör olduğunu anlatan Demir, sektörün sürdürülebilirliği ve rekabet açısından bundan sonra uygun maliyetlerin yakalanmasının öneminin artacağını kaydetti.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ da teminat mektupları ve sanayicilerin arsa ihtiyacı konusundaki taleplerini gündeme getirdi.

Genel kurulda Divan Başkanlığı görevini de üstlenen OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, yerli üretim için kümelenme organizasyonları ve bunların desteklenmesinin önemine dikkati çekti. Aydın, OSSA'ya verdiği destek için Savunma Sanayii Başkanlığına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:36
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