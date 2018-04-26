Savunma yerli tank Altay ile güçlenecek

BMC ile motor geliştirilmesi için görüşmelere başlanma kararı verilen ALTAY tankı “3+ nesil tank” olarak en son teknolojiyle donatıldı ve 21. yüzyılın modern orduları için gerekli her türlü taktik yeteneği sağlayacak şekilde geliştirildi.

ALTAY’ın yeni jenerasyon diğer tanklara göre en büyük avantajlarından biri, konsept tasarım aşamasından itibaren bugünün ve geleceğin görev şartları ve tehditleri göz önüne bulundurularak tasarlanması oldu. Tankın, kusursuz hareket kabiliyeti, üstün ateş gücü ve dayanıklılığıyla gelecekte muharebe sahalarının en kritik unsurlarından biri olması öngörülüyor.

Tankın üzerinde ana silah olarak 120 milimetrelik 55 kalibre top yer alıyor. ALTAY’ın yeni nesil atış kontrol sistemi, hareket halindeki hedefleri de yüksek isabet oranıyla vurabilmesine imkan sağlıyor.

Ayrıca tankın, meskun mahal ve ateş destek ihtiyacına yönelik uzaktan kumandalı silah sistemi ve 7,62 milimetrelik kule makineli tüfeği bulunuyor.