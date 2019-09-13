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Savunma sanayisinden dikkat çekici F-35 açıklaması! ‘Ortaklarla görüştük’

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 konusunda en büyük alternatifin Milli Muharip Uçak projesi olduğunu söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:49
Savunma sanayisinden dikkat çekici F-35 açıklaması! ‘Ortaklarla görüştük’

Londra’da gerçekleşen DSEI'2019 fuarında 43 firmayla boy gösterdiklerini ifade eden Demir, "Milli Muharip Uçak projesine sahip olmak bile sizin dünya çapında dikkat çekmenize sebep oluyor" dedi.

İHA alanında dünya çapında rakiplerinin az olduğunu ifade eden Demir, "Güney Doğu Asya ve Güney Amerika pazarları bize uzak değil. İhracatta ibreyi bu coğrafyalara çevirdik" diye konuştu.

"Yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz"

S-400 konusuna da değinen Demir, teslimatların devam ettiğini belirterek, 2020 Nisan ayı itibarıyla sistemin tam anlamıyla aktif olacağını söyledi. Demir, "F-35 programı çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Programdan çıkarıldığımıza dair resmi bildirim yapılmadı. Ben yaptım oldu tavrı var. Londra'daki ziyaretimiz kapsamında F-35 programının diğer ortaklarıyla görüştük" dedi.

"En büyük alternatifimiz Milli Muharip Uçak projemizdir"

F-35 konusunda en büyük alternatifin Milli Muharip Uçak projesi olduğunu dile getiren Demir, Su-35 platformunun 4++ nesil bir uçak olduğunu, F-35'in alternatifi olmadığını söyledi.

"Hedefimiz muharip İHA üretmek"

Demir, "100'ün üzerinde yerli İHA'mız göklerimizde hizmet veriyor. Akıncı şuan ağırlık verdiğimiz önemli İHA projemiz. İHA alanında parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Hedefimiz muharip İHA üretmek" dedi.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:49
  1. İHA
  2. Londra
  3. DSEI'2019 fuarı
  4. Güney Doğu Asya
  5. Güney Amerika
  6. S-400
  7. F-35
  8. Su-35

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