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Savunma sanayisinde yerli ve milli sertifikasyon dönemi

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde kurulan TRtest ile askeri standartlarda uluslararası geçerliliğe sahip testler yapabilen laboratuvarlara sahip GCN Türk arasında protokol imzalandı- Protokol kapsamında savunma sanayisinde yürütülen projelerin uluslararası normlara akredite edilmesi ve sertifika alabilmesi için artık yurt dışına gitmesine gerek kalmayacak- TRtest Genel Müdürü Bilal Aktaş:- "(Askeri silah ve cihazların testlerinin) Yerli ve milli laboratuvarlarda yapılması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ayrıca ülkemizin gelişen vizyonuna uygun olarak gelecek yatırımlar konusunda önemli roller almak için faaliyetlerimiz devam ediyor"- GCN Türk Uluslararası Belgelendirme Genel Müdürü Saadettin Çay:- "Protokolle savunma sanayi şirketleri hem ciddi maliyetten kurtulacak, hem yurt dışına gitmek zorunda kalmayacak hem de geliştirdikleri projenin çalınması, kopyalanması gibi riskleri kaldıracak"

15 Şubat 2019 Cuma 10:55
Savunma sanayisinde yerli ve milli sertifikasyon dönemi

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde test ve değerlendirme altyapısının etkinliğinin artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla kurulan TRtest Test ve Değerlendirme AŞ (TRtest) ile askeri standartlarda uluslararası geçerliliğe sahip testler yapabilen laboratuvarlara sahip GCN Türk ile protokol imzalandı.

Protokol sayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı, yürüttüğü projeleri yurt dışına gitmeden uluslararası normlara akredite edebilecek ve sertifika alabilecek.

Özgün ve yerli ürünlerin geliştirilmesi ve kabiliyetlerinin belgelenmesinde ihtiyaç duyulan test altyapılarına ilişkin önemli bir güç birliği hayata geçirilmiş, test, muayene, analiz, gösterim, gözetim, sertifikasyon, kalibrasyon, kalifikasyon gibi uygunluk değerlendirme altyapıları kurma, işletme, idame etme ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kısa süre önce Savunma Sanayii Başkanlığının da iştirakçisi olduğu TRtest kurulmuştu.

İştirakleri arasında Savunma Sanayii Başkanlığının yanı sıra TSE, TÜBİTAK, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) gibi kuruluşların da bulunduğu şirket, kurulduktan kısa süre sonra iş birliği anlaşmalarına imza atmaya başladı.


- Yurt dışına çıkmadan güvenli ve uygun fiyata uluslararası akredite


TRtest ile askeri standartlarda uluslararası geçerliliğe sahip testler yapabilen laboratuvarlara sahip GCN Türk arasında protokol imzalandı. Bu kapsamda, yerli ve milli askeri araçlar üreten Türkiye, artık sertifikasyon konusunu da yerli ve milli kaynaklarla çözmek için önemli bir adım atmış oldu.

Bu adımla, Savunma Sanayi Başkanlığının yürüttüğü projelerin uluslararası normlara akredite edilmesi ve sertifika alabilmesi için artık yurt dışına gitmesine gerek kalmayacak.

Protokolle savunma sanayisinde iş yapan firmalar hem çok daha ucuza hem de güvenli bir şekilde ürünlerini dünya standartlarında akredite laboratuvarlarda test ettirerek sertifikalandırabilecek.


- "Sertifikalandırmaların yurt içinde yapılma çalışmalarını hızlandırdık"


TRtest Test ve Değerlendirme AŞ Genel Müdürü Bilal Aktaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, bir kısım askeri silah ve cihazların testlerinin yurt dışındaki laboratuvarlarda yapıldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum sadece milli servetin yurt dışına gitmesine neden olmuyor aynı zamanda geliştirilen cihazlar ve sistemler yabancılar tarafından bilinir hale geliyordu. TRtest olarak, bu testlerin de yerli ve milli laboratuvarlarda yapılması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ayrıca ülkemizin gelişen vizyonuna uygun olarak gelecek yatırımlar konusunda önemli roller almak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün beraber hareket etme kararı aldığımız GTL'nin, bu konuda önemli bir çözüm ortağı olduğunu düşünmekteyiz."

Aktaş, savunma sanayisine iş yapan bütün firmaların gönül rahatlığıyla kendileri ile temasa geçerek TRtest'in nezaretinde, ürünlerini GTL'nin laboratuvarlarında sertifikalandırabileceklerini vurguladı.


- "Tüm taraflar kazançlı çıkacak"



GCN Türk Uluslararası Belgelendirme Genel Müdürü Saadettin Çay ise, GTL'nin savunma sanayisinde üretilen her ürünü test edebilecek ve sertifikalandırabilecek bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Çay, bu protokolle savunma sanayi şirketlerinin hem çok ciddi bir maliyetten kurtulacağını, hem yurt dışına gitmek zorunda kalmayacağını hem de geliştirdikleri projenin çalınması, kopyalanması gibi riskleri ortadan kaldıracağını vurguladı.

Protokolün öneminden bahseden Çay, iş birliği sayesinde hem savunma sanayi şirketlerinin hem de devletin kazanacağını bildirdi. Çay, protokolün, özellikle savunma sanayisinde üretim yapan KOBİ'lere yarayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok sayıda KOBİ, ürettikleri ürünün piyasaya sürülmesinde, test altyapısının kullanım yoğunluğu, maliyet yüksekliği veya rekabet kaygılarıyla bu test merkezlerine ulaşma noktasında sıkıntı yaşıyor. Ancak protokolle, GTL laboratuvarları işletim profesyonelliği, yüzde 100 yerli ve milli sermaye yapısıyla, yurt dışına göre çok büyük oranda maliyet avantajı sağlıyor. Protokol sonrasında KOBİ'ler akredite bir şekilde Amerika ve Avrupa’daki test laboratuvarlarından farksız bir hizmet alabilecek."

Çay, protokol sayesinde mükerrer altyapı yatırımlarıyla atıl kaynak harcanmasının da engelleneceğini ve kaynakların doğru yönetilmesine katkıda bulunulacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:55
  1. GCN Türk
  2. TRTEST

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