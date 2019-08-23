0553 313 94 23

SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİ SİLAH MESAİSİ - Mehmetçik'e bin 200 milli keskin nişancı tüfeği

MKEK'nin manga seviyesi keskin nişancı tüfeği olarak geliştirilen KNT-76'da seri üretim süreci başarıyla sürüyor- Güvenlik güçlerine teslimatı gerçekleştirilen KNT-76'nın sayısı bin 200'ü geçti

23 Ağustos 2019 Cuma 11:34
SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİ SİLAH MESAİSİ - Mehmetçik'e bin 200 milli keskin nişancı tüfeği

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinde Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın geliştirilmesiyle güçlenen yerli hafif silah üretimi, farklı ihtiyaçlara cevap verecek yeni ürünlerin üretilmesine kapı araladı. MPT-76 tecrübesinden ortaya çıkan Keskin Nişancı Tüfeği KNT-76 güvenlik güçlerinin envanterine kazandırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda savunma ve havacılığa yönelik ürün geliştirme ve üretim çalışmaları yürütülüyor. Hafif silahlar grubunda son dönemde geliştirilen tabanca ve tüfeklerin seri üretimi başarılı şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), MPT-76'nın ardından oluşan deneyimle KNT-76'yı geliştirdi. Manga seviyesi keskin nişancı tüfeği olarak geliştirilen KNT-76'da, MPT-76 ile birçok benzer parça kullanıldı.

Zorlu performans ve saha testlerinden başarıyla geçen KNT-76'nın güvenlik güçlerine kazandırılması için SSB ile seri üretim sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatı gerçekleştirilen KNT-76 sayısı bin 200'ü geçti.

7,62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyen silahta yarı otomatik gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizma tercih edildi. 20 mermilik şarjörden besleme sağlayan tüfek, mermileri yüksek hassasiyetle hedefe taşıyor.

Kullanıcıya göre ayarlanabilir teleskobik dipçik tam açık halde iken 1100 milimetre uzunluğa erişen silahta 508 milimetre uzunluğunda namlu tercih edildi.

Ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76'nın etkili menzili 800 metreyi buluyor. Silahın ağırlığı ise 4,7 kilograma karşılık geliyor.

Eşdeğerlerine göre çok daha hafif ve etkili bir silah olan KNT-76, üzerine takılabilen optik sistemlerle görev yapabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:34
  1. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
  2. keskin nişancı tüfeği
  3. KNT-76
  4. Savunma Sanayisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karşıyaka’da kombine çağrısı
    1. Karşıyaka’da kombine çağrısı
    2. PKK'nın sokak çağrısı karşılık bulmadı
    3. "Vira Bismillah" demek için 1 Eylül'ü..
    4. Bandırma’ya aslan payı eğitim ve..
    5. AFAD, bölge tatbikatını Kütahya’da..
    6. Milli Savunma Bakanlığından Sakarya..
    7. Girişimciler, BTM ile dünyaya açılıyor
    8. CHP'den kredi kartı ve sicil affı teklif
    9. Tokat’ta altın kulaçlar keşfediliyor
    10. Güne limonlu suyla başlamanın faydaları!
    11. Yamaç paraşütünde dünyanın gözü Hasan..
    12. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün skorları
    13. Bakan Ersoy, Kapalı Maraş’ta..
    14. Kendi vatandaşını dolandıran tercümana..
    15. CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve..
    16. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    17. Bakanlıktan alternatif bir finansman..
    18. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    19. Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki
    20. ABD'de seri katil idam edildi
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi