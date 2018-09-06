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Savunma sanayinden müthiş atak! Rakamlar belli oldu

Son dönemde yaptıklarıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Türk savunma sanayisinin 'amiral gemisi' olarak nitelendirilen şirketleri geçtiğimiz yıl 10,5 milyar liralık ciro elde etti.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:28
Savunma sanayinden müthiş atak! Rakamlar belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) savaş gücüne katkıda bulunmak amacıyla savunma sanayisi şirketleri kuran, ortak olan ve geliştiren TSKGV, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklığı konumundaki şirketleriyle bu alanda önemli sorumluluklar üstleniyor.

Bu kapsamda, ihraç lisansına tabi kritik alt sistem ve malzemelerin milli imkanlarla geliştirilmesine vakıf şirketlerince büyük önem veriliyor. Yürütülen yoğun Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen özgün, milli, yenilikçi ürün ve sistemlerin yurt dışına artan miktarda ihraç edilmesiyle savunma sanayisi başta olmak üzere Türk sanayisine büyük katkı ve katma değer sağlanıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 100 SAVUNMA ŞİRKETİ ARASINDALAR

Yürütülen bu katma değerli faaliyetlerle vakfın bağlı ortaklıklarından ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ROKETSAN, dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi arasında yer alıyor. ASELSAN, geçen yılki performansıyla Defense News listesinde 55'inci,TUSAŞ 64'üncü, ROKETSAN 96'ncı basamağa yerleşti.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN'ın geçen yılki toplam satış tutarı bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 10,5 milyar liraya yükseldi.

Vakıf şirketlerinin yurt dışına yaptıkları satışın büyüklüğü ise aynı dönemde yüzde 24 artışla 3 milyar lira olarak kaydedildi. 2013 yılında vakıf bağlı ortaklıklarının toplam yurt dışı satışları 1,4 milyar liraya karşılık geliyordu.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin ihracat gelirlerine göre yaptığı sıralamada, geçen yıl Türkiye'nin en büyük ihracatçı firmaları arasında TUSAŞ 22'nci, ASELSAN 68'inci ve ROKETSAN 414'üncü sırada yer aldı.

Balıkesir'de bulunan İŞBİR ve Kayseri'deki ASPİLSAN'ın teknolojik yetkinliklerinin ve kapasitelerinin artırılması maksadıyla bu yıl yatırım faaliyetlerine başlandı. Bu yatırımlarla savunma sanayisinin güç sistemleri ve pil/batarya ihtiyaçları en hızlı ve gelişmiş şekilde karşılanmaya devam edilecek.

4 BİN 244 ALT YÜKLENİCİYE İŞ PAYI

Vakfın bağlı ortaklıkları, aynı zamanda kritik teknolojilere sahip şirketler ve KOBİ niteliğindeki alt yüklenicilere aktarılan iş paylarıyla yerli sanayinin gelişmesine doğrudan katkıda bulunuyor.

Söz konusu alt yüklenicilere yeni teknolojik yetenekler kazandırılarak iş geliştirme, finans, insan kaynağı ve benzeri destekler verilmesiyle farklı iş modelleri geliştiriliyor ve iş ekosistemi oluşturuluyor.

Vakfın bağlı ortaklıkları 2013'te bin 24, 2016'da 3 bin 332 yurt içi alt yükleniciyle çalıştı. Geçen yıl bu sayı bir önceki yıla oranla yüzde 27 artarak 4 bin 244'e yükseldi. Bu veriler, alt yüklenici kullanımına odaklanılarak yerli sanayiye sağlanan desteğin arttığını ortaya koydu.

TSKGV, kuruluş felsefesini oluşturan Türk milleti ile TSK arasındaki gönül köprüsünün geliştirilmesi ve sürdürülmesine destek olmaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Tanıtım sürecinin etkinleştirilmesiyle halkın bağımsız ve güçlü Türk savunma sanayisi adına vakfa yaptığı bağışlar rekor seviyelere ulaştı.

TSKGV'den yapılan değerlendirmede, vakıf şirketlerinin, ülkeye yerli, milli ve özgün ürünler kazandırmaya, milli ve ileri teknoloji uygulamaları geliştirmeye ve alt yüklenicileri destekleyerek yerli katkı payını artırmaya milletin katkılarıyla devam edeceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:28
  1. Kayseri
  2. Balıkesir
  3. Savunma sanayii

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