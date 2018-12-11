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Küresel silah endüstrisinde atağa geçtik

ABD, Rusya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin başını çektiği silah endüstrisinde Türkiye de atağa geçti. Uluslararası raporlara göre; Türk silah şirketleri 2017’de satışlarını yüzde 24 artırırken, ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ilk 100 şirket arasına girdi.

11 Aralık 2018 Salı 12:45
Küresel silah endüstrisinde atağa geçtik

Türkiye, 2017'de küresel silah endüstrisinde atağa geçen ülkeler arasında yer aldı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporuna göre, Türk silah şirketleri 2017'de satışlarını yüzde 24 arttırdı, ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ilk 100 şirket arasına girdi.

SIPRI'nın Silahlar ve Askeri Harcama Programında görevli araştırmacı Pieter Wezeman, "Bu önemli artış, silahlara artan talebi karşılamak ve yabancı tedarikçilere daha az bağımlı olmak amacıyla silah endüstrisini geliştirme heveslerini yansıtıyor" ifadesini kullandı. Rapora göre; Hindistan ve Brezilya da 2017'de çıkış yapan ülkeler arasında yer aldı, ilk 100'e Güney Amerika'dan sadece Brezilyalı Embraer şirketi girdi.

ABD şirketleri hakim

Küresel silah endüstrisinde ABD şirketlerinin egemen olduğu görülürken, Amerikan şirketlerini Ruslar izledi. Enstitünün raporuna göre, 2017'de dünyanın en büyük silah üreticileri ve askeri hizmet şirketlerinin satışları 398,2 milyar doları buldu, silah satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 2,5, 2002'den bu yana da yüzde 44 artış gözlendi.

2017'de merkezi ABD'de bulunan 42 şirket ilk 100'e girdi ve satışların yüzde 57'sini (226,6 milyar dolar) karşıladı. İlk 10'a 5 Amerikan şirketi girerken, Lockheed Martin 44,9 milyar dolarla 2017'de de dünyanın en büyük silah üreticisi olmayı sürdürdü. Rusya, 2017'de ABD'nin ardından en büyük ikinci silah üreticisi olurken, ikinciliğe önceki yıllarda İngiltere oturuyordu. Rus şirketlerinin ilk 100'deki payı yüzde 9,5 oldu.  İngiltere 2017'de 35,7 milyar dolarla Avrupa'da bir numaralı silah üreticisi oldu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:45
  1. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI)
  2. Türk silah şirketleri
  3. ASELSAN
  4. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
  5. SIPRI
  6. Silahlar ve Askeri Harcama Programında görevli araştırmacı Pieter Wezeman
  7. Silahlar ve Askeri Harcama Programı
  8. Küresel silah endüstrisi
  9. ABD

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