“Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları” Vecihi Hurkuş’un Hikayesi TRT Belgesel’de

Milli hamlelerle güçlenerek yıldızlaşan Türk savunma sanayisinin unutulmaz isimlerinin çabaları, “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları” belgeseliyle ekrana geliyor. Belgeselin bu bölümünde Türk havacılığının ilklerine imza atan Vecihi Hürkuş’un ilham veren hikayesi anlatılacak. İsmail Hacıoğlu’nun Vecihi Hürkuş’u canlandırdığı “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları”, yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel ekranlarında.

Yeni yayın dönemine güçlü ve etkili içeriklerle giriş yapan TRT Belgesel “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları” serisiyle bir ilke daha imza atıyor ve yakın tarihin milli teknoloji kahramanlarını biyografik öyküleriyle ekrana taşıyor. İlk bölümünde, ilk uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ’ın hikayesinin anlatıldığı belgeselin yeni bölümünde Vecihi Hürkuş’un hikayesi ekrana gelecek. İsmail Hacıoğlu’nun Vecihi Hürkuş’u canlandırdığı “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları”, yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel ekranlarında.

Türk havacılığının ilklerine imza atan Vecihi Hürkuş’un hikayesi TRT Belgesel’de

Kurtuluş savaşında Rus uçaklarını düşürdüğü için Ruslar tarafından “Kara Tehlike” lakabı ile anılan Vecihi Hürkuş, ömrünü Türk havacılık sanayiinin gelişimine adamış bir isimdi. Kısa sürede “Baştayyareci” unvanını alan Hürkuş, ilk yerli sivil uçağı inşa ederek ve havacılık okulunu kurdu. Uçakları ve pilotluğuyla adını tarihe yazdıran Hürkuş’un hayatını iki bölüm halinde işleyecek olan belgesel, karşısına çıkarılan engelleri aşmak için verdiği mücadeleyi ve çalışmalarının nasıl akamete uğradığını da gözler önüne serecek.

Belgesel serisinin devam eden bölümlerinde ise Nuri Killigil, Şakir Zümre ve Necmettin Erbakan’ın hayatları ekrana gelecek.

Yönetmenliğini Alper Mestçi’nin üstlendiği “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları”, yeni bölümüyle yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel ekranlarında.

Yönetmenliğini Alper Mestçi’nin üstlendiği “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları”, yeni bölümüyle yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel ekranlarında.