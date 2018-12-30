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Savunma Sanayii'den SİHA Sezgin'i çıldırtacak haber! Teslim edildi

"Anti militarist" çıkışlarıyla sürekli Türkiye Cumhuriyeti devletinin savunma sanayiindeki olumlu gelişmelerini eleştiren "SİHA Sezgin"i üzecek yeni haberler geldi!.. Geçtiğimiz günlerde TB2 İHA/SİHA'lardan 6 adet İHA'nın kabulü gerçekleşirken, bugün de 1 adet T129 Atak helikopteri TSK'ya teslim edildi.

30 Aralık 2018 Pazar 14:45
Savunma Sanayii'den SİHA Sezgin'i çıldırtacak haber! Teslim edildi

Wikileaks belgelerinde TR705 olarak ismi geçen, CIA'ya bilgi sağladığı öne sürülen Sezgin Tanrıkulu, Savunma Sanayii'nin başarılarıyla çıldırmaya devam ediyor. SİHA Sezgin olarak da bilinen Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımın ardından gelen haberle adeta yıkıldı.

CHP'nin HDP sever İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dün Twitter hesabından yine ajitasyon yaptı. Dünyanın dört bir yanında ülkeler askeri güçlerinin arttırmak için çalışırken sesi çıkmayan Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli silahlarına karşı çıkmaya devam etti.

Terör operasyonlarında büyük başarılara imza atan İHA/SİHA'lara karşı alerjisi bulunan Sezgin Tanrıkulu, teröristlere ağır darbe vurulmasından rahatsız olacak ki yerli ve milli silahları eleştirdi.

SİHA Sezgin yine nefret kustu! Yerli silahlar rahatsız etti

Sezgin'i çıldırtacak İHA ve ATAK gelişmesi

Savunma Sanayii, 6 adet İHA ve 1 adet de T129 Atak helikopterinin TSK'ya tesliminin yapıldığını duyurdu.

"TSK'nın envanterine giren ilk milli İHA/SİHA platformu olan Bayraktar TB2 İHA/SİHA'lardan 6 adet İHA'nın daha kabulü gerçekleştirildi."

Bugün yapılan açıklamada ise 1 adet T129 Atak helikopterinin teslim edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bir adet T129 Atak helikopterini daha teslim ettik." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 14:45
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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