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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantı 2 saat sürdü

27 Aralık 2018 Perşembe 20:20
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, 2 saat sürdü.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 20:20
  1. Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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