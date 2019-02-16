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Savunma Sanayii Başkanlığı: "KEMENT projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlandı"

Savunma Sanayii Başkanlığı, milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (KEMENT) projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlandığını açıkladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:58
Savunma Sanayii Başkanlığı: "KEMENT projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlandı"

Savunma Sanayii Başkanlığı, milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (KEMENT) projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlandığını açıkladı.


Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İkinci 100 günlük icraat programı kapsamında, milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (KEMENT) projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlandı" denildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:58
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