Savunma Sanayii Başkanlığı: "KEMENT projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlandı" Savunma Sanayii Başkanlığı, milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (KEMENT) projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlandığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı, milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (KEMENT) projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlandığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İkinci 100 günlük icraat programı kapsamında, milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (KEMENT) projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlandı" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.